EHZ “jaialdiaren bihotz taupadak bizkortuta” bukatu da
EHZ Euskal Herria Zuzenean jaialdiak 30 urteko ibilbidea ospatu du asteburu honetan, Arberatze-Zilhekoan egindako “ospakizun kolektiboan”. 800 laguntzaileren ekinak, 300 artistaren sormenak eta milaka festibalariren parte-hartzeak eta “taupadek bizkortu dute auzolanean antolaturiko jaialdi honen bihotza”, antolatzaileek ohar batean azaldu dutenez.
Igande eguerdian, EHZk ekitaldi berezia egin zuen, festibalaren 30. urtebetetzearen kariaz, eta proposamena egin zien bertan bildutako publiko osoari: “Eraman ezazue EHZren zati bat zuekin, izan dadila plazererako, sorkuntzarako eta herrigintzarako pizgarri”.
EHZk salatu egin du ostiraletik larunbaterako gauean festibalari batek EHZko laguntzaile bati eraso egin ziola, eta babes osoa adierazi dio biktimari. Erasotzaileak sorospen zerbitzuko kideei ere egin zien eraso, eta sorospen zerbitzuak dispositiboa bertan behera uzteko erabakia hartu zuen. “Egoera honen aitzinean, EHZk larunbat goizetik sorospen zerbitzu berria jarri zuen abian, hamaika mediku, erizain eta boluntarioren laguntzarekin”.
Bestalde, igande iluntzeko gaualdia bertan behera utzi behar izan zuen EHZk, ekaitzaren ondorioz, jaialdira bertaratutakoen segurtasuna bermatzeko: “Elektrika moztu, laborarien laguntzarekin aparkalekutik autoak atera eta behar zuten guziei Arberatzen lo-lekua zein afaria eskaini diegu”, azaldu dute.
Jaialdiaren eremua desmuntatzen lagundu nahi dutenei dei egin die EHZk, eta datorren urtekoari begira jarriko dira dagoeneko.
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Antolatzaileek etxera autoz ez itzultzeko eskatu diete bertaratutakoei, eguraldia dela eta. Gune batzuk erabat lokaztuta geratu dira, eta horrek mugikortasuna zaildu du.
Chris Isaakek abiatuko du Bilbao BBK Legends
Ekainaren 26an eta 27an nazioarteko rock musika estilo ezberdinetako izen handiak bilduko ditu BBK Legends jaialdiak. OSTIRALA, EKAINAK 26 19:30 - DEA MATRONA 20:50 - CRACKER 22:15 - CHRIS ISAAK LARUNBATA, EKAINAK 27 19:30 - GRAVEYARD 20:55 - BEAT 22:50 - TOM MORELLO (Bertan behera geratu da) Chris Isaak 22:15ean izango da Bilbao Arenan, Miribillan, eta bere 70. urtebetetzea ospatzeko tartea ere izango du, seguru.
Tom Morellok bertan behera utzi du BBK Bilbao Music Legends-eko emanaldia, familia arrazoiak direla eta
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Festibalariek Euskal Herria Zuzenean jaialdiaren 30. urtebetetzea ospatuko dute Arberatze-Zilhekoan, Niko Etxartek, Xakek, Merina Grisek, DAMek, Anestesiak, Belek, Silitiak eta Etzakitek hauspotuta.
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