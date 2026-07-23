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ETSk hasiera bikaina eman dio Donostiako Jazzaldiari

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

En Tol Sarmiento talde arabarrak Donostiako Jazzaldiaren 61. edizioa inauguratu du bart. Kontzertuaren irudiak zuzenean proiektatu zituzten Kursaaleko fatxada batean. 

 

Musika Jaialdiak Jazz 2025 Donostia Musika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

The Bad Plus taldeak bere agur-birako azken kontzertuetako bat eskaini du Gasteizko Jazzaldian

The Bad Plus taldeak Gasteizko Jazzaldian eskaini zuen bere agur-birako azken kontzertuetako bat. Talde estatubatuarra 26 urte, 16 disko eta milaka emanaldiren ibilbideari amaiera ematean ari da, eta jaialdiaren 49. edizioko azken eguneko hitzordu hunkigarrienetako baten protagonista izan zen. Giant eta Anthem for the Earnest kantek Mendizorrotzako publikoa hunkitu zuten.

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