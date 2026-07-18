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ETSk milaka lagun bildu ditu Baionan, eta udaletxeko plaza txiki geratu da

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Julie Rouault kantautorea oholtzara igo da ETSrekin abestera, gaueko unerik berezienetako batean. Arabako taldeak jendetza batu du ostiralean, Baionako bestetan. 

Musika Iparralde Jaiak Musika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bilbao BBK Live jaialdiak amaiera borobila eman dio bere 20. urteurrenaren ospakizunari

Bilbao BBK Live jaialdiak amaiera borobila eman dio bere 20. urteurrenaren ospakizunari, hiru egunetan Kobetamendi belaunaldien, kulturen eta musika ulertzeko moduen arteko topagune bihurtu ondoren. 112.500 pertsonak baino gehiagok gozatu dute aurtengo programazioaz, aniztasun artistikoak eta hiriaren zein naturaren arteko loturak sendotuz. Jaialdiak nazioarteko izaera baieztatu du, Bilborekin eta hurbileko talentuarekin duten lotura estua galdu gabe.

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