MEMORIA HISTORIKOA
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Lourdes Herrasti eta Paco Etxeberria omendu dituzte, memoria demokratikoa berreskuratzeko egindako lanagatik

Gerra Zibilaren hasieraren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak ekitaldi instituzionala egin du ostiral honetan Aieteko Jauregiaren lorategietan, Giza Eskubideen Etxearen egoitzan.

Iragarkia
Lourdes Herrasti eta Paco Etxeberria omenaldia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lourdes Herrasti arkeologoak eta Paco Etxeberria auzitegiko mediku eta antropologoak errekonozimendua jaso dute ostiral arratsaldean, memoria demokratikoaren berreskurapenean egindako ibilbide nabarmena dela eta. Horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiak frankismoaren biktimen ikerketan eta desagertutako pertsonen lokalizazio, berreskuratze eta identifikazioan egindako lanari balioa eman dio.

Foru Aldundiaren arabera, biek lan zientifiko eta humanitario aparta egin dute, eta, horri esker, oraintsuko historiaren ezagutzan aurrera egin ahal izan dute eta familia askori erantzunak eman ahal izan dizkiete.

1936ko uztailaren 18ko estatu-kolpearen eta Gerra Zibilaren hasieraren urteurrenean egindako ekitaldian, Ion Gambra Giza Eskubideen eta Kultura Demokratikoaren zuzendari nagusiak memoria historikoaren "funtsezko eta ezinbesteko balioa" aldarrikatu du, "benetako kultura demokratikoa" gizartean garatzeko beharrezko baldintza gisa.

"Gipuzkoak eta EAEk herri modernoa eta demokratikoa osatzen dugu, eta gure herrian bizi izandako bidegabekerien eta sufrimenduaren memoria historikoa ahaztu ez daitezen lan egiteko konpromisoa dugu", adierazi du Gambrak. Zeregin horretan, nabarmendu duenez, funtsezkoa da Etxeberria eta Herrasti bezalako pertsonen lana, "memoria historikoa eraikitzen eta gizarteratzen aitzindari izan direlako".

Aieteko Jauregiko lorategietan (Donostia) egin dute ekitaldia. Sinbolismoz betetako gunea da; izan ere, hamarkada askotan diktadura frankistari lotuta egon ondoren, oroimenari, giza eskubideei eta bizikidetzari eskainitako lekua bihurtu da.

Memoria Historikoa Frankismoa Donostia Politika

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