Zeintzuk dira hurrengo urratsak? Europako epaiak amnistia hurbiltzen dio Puigdemonti
Carles Puigdemont presidente ohia eta Toni Comin zein Lluis Puig kontseilari ohiak atxilotzeko aginduek indarrean jarraitzen dute. Europako epaia gorabehera, Espainiako Justiziak kasua aztertzeko eta ebazteko ardura du orain.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legeari emandako babesak indartu egin du Pedro Sanchezen gobernuak Kataluniako prozesu subiranistaren krisiari amaiera emateko egindako apustu politikoa. Hala ere, epaiak ez du berekin ekarriko legea berehala Carles Puigdemontei eta gainerako buruzagi independentistei aplikatzea. Azken hitza, beste behin ere, Espainiako auzitegien esku geratu da.
Zehazki, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak egingo du lehen mugimendua. Hala, udazkenean berrekingo dio Auzitegi Gorenak amnistiatik kanpo uzteko hartutako erabakiaren aurka buruzagi independentistek aurkeztutako babes-errekurtsoak aztertzeari.
Konstituzionalak horren inguruko eztabaida atzeratzea erabaki zuen Luxenburgoko ebazpenaren zain.
Ebazpen hori iritsi arte, ordea, Carles Puigdemont presidente ohia eta Toni Comin zein Lluis Puig kontseilari ohiak atxilotzeko aginduek indarrean jarraitzen dute oraindik; hortaz, ezinezkoa dute, oraingoz, Espainiara itzultzea.
Konstituzionalak errekurtsoak onartuko balitu, azken erabakia berriro ere Auzitegi Gorenaren esku geratuko litzateke. Manuel Marchena buru duen salak erabaki beharko luke nola aplikatu Auzitegi Konstituzionalak ezarriko lukeen doktrina, oraingoan Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren babesak indartuta.
Gauzak horrela, bide judizial hori amaitu eta amnistia benetan aplikatuko balitz soilik zabalduko litzateke Kataluniako buruzagiek etxera itzultzeko aukera.
Horrenbestez, Europako auzitegiaren babesa gorabehera, egutegia Espainiako justiziaren hurrengo ebazpenen zain egongo da erabat. Luxenburgoko ebazpenak indartu egiten du Espainiako Gobernuaren jarrera, baina ez du amaitutzat ematen Puigdemontek atxilotua izateko arriskurik gabe itzuli ahal izan aurretik egin beharreko bide judiziala.
Erreakzioak
Imanol Pradales lehendakariaren ustez, ebazpena "albiste bikaina" da, eta iritzi dio horrek “atea behin betiko ireki beharko" lukeela Puigdemont presidentea "etxera itzultzeko”. Era berean, Salvador Illa Generalitateko presidenteak eta Kataluniako alderdiek amnistia legea berehala aplikatzeko eskatu dute. "Aitzakiarik ez dago jada", adierazi dute.
Halaber, Espainiako Gobernuak garaipen politikotzat jo du epaia. Felix Bolaños Presidentetzako, Justiziako eta Gorteekiko Harremanetarako ministroaren hitzetan, "gaur egun handia da". Ministroaren esanetan, ebazpenak "bidea argitzen du" legea osorik aplikatzeko.
Carles Puigdemont Europak amnistia legeari emandako babesaren inguruan mintzatu da. Generalitatearen presidente ohiak epaia "txalotu" du eta argi utzi du Espainiako auzitegiak, legea bete ezean, "Europako zuzenbideari aurre egiten" arituko liratekeela. "EBJA ezin zen argiagoa izan, eta ez du zirrikiturik utzi gure garaipena zalantzan jartzeko", adierazi du.
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EAJk auzitegiei eskatu die "legea behingoz aplikatzeko", eta EH Bilduk azpimarratu du gatazka politikoak ez direla "auzitegietan konpontzen, ezta errepresioaren bidez ere".
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Kataluniako presidente ohiaren hitzetan, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia independentismoaren "garaipen irmoa eta politikoa" da.
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PPren esanetan, "eztabaida da ea presidente batek pribilegio penalak negoziatu ditzakeen gehiengo parlamentario baten truke".
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Salvador Illak amnistia legea aplikatzeko "zer gehiago" behar den galdetu du, eta azpimarratu du jada ez dagoela "legea aplikatzea eragozten duen ezer".
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako amnistia legea babestu du
Luxenburgoko auzitegiak ebatzi du, batetik, diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik zigortutakoei amnistia legea aplikatzeak ez liekeela kalte egingo EBren funtsei; eta, bestetik, terrorismo delituak egotzi zaizkienei amnistia aplikatzeak bat egiten duela Europako araudiarekin.
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