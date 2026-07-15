Emakume bat eta haren bi seme-alaba adingabe itota hil dira Ezka ibaian, Erronkarin
Gaur arratsaldean izan da ezbeharra, presa baten alboan bainurako egokituta dagoen leku batean. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du, gertatutakoa argitzeko.
Emakume bat eta haren bi seme-alaba adingabe itota hil dira gaur arratsaldean, Ezka ibaian, Erronkarin.
Guardia Zibilak jakitera eman duenez, 16:40 inguruan izan da ezbeharra, bainurako egokituta dagoen leku batean, presa baten alboan.
Gertalariaren tokira Nasbaskozeko Suhiltzaileak, Osasunbideako hainbat lantalde eta Foruzaingoko eta Guardia Zibileko agenteak bertaratu dira. Ezin izan dute ezer egin emakumearen eta bi haurren bizia salbatzeko.
Guardia Ziblak hartu du bere gain ikerketa, zer gertatu den argitzeko.
Hiru biktimak Erronkariko bizilagunak ziren.
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