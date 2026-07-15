"Elkarkidetza nagusitu da" aurtengo sanferminetan, "guztientzako festa berriro bihurtuta"
Amaitu berri diren 2026ko sanferminetako balantzean, Joseba Asiron Iruñeko alkateak azpimarratu du jaietan "giro ona, errespetua eta Udalak antolatutako ekitaldietan parte-hartze bikaina" izan direla nagusi.
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Euskadiko ikerketak urte “bikaina” bizi izan du eta I+G+Bko 725 proiektu lagundu ditu, Osasun Sailaren arabera
Euskal osasun-sistemak 32 milioiko finantzaketa lehiakorra lortu zuen eta 725 ikerketa-proiektu bultzatu zituen. Profesionalen % 61 emakumeak dira.
Pertsona baten bila ari dira Bidasoa ibaian, Behobia parean
Herritar batek eman dio abisua Ertzaintzari, 07:30ak aldera pertsona bat uretara erortzen ikusi duela esanez. Abisua jaso ondotik, bilaketa lanak hasi dituzte Faisaien uhartearen inguruan.
Kongresuak Mendekotasunaren Lege berria onartu du, eta Estatuaren finantzaketa areagotu egingo da
Alderdi guztiek, Voxek izan ezik, lege berria onartu dute. Eskubideak, zerbitzuak eta prestazioak zabaltzea aurreikusten du arau berriak.
Bagera Elkarteak botako du Piraten txupinazoa abuztuaren 8an, euskara aldarri hartuta
Donostiako Piratek aurtengo jaietako egitaraua aurkeztu dute; abuztuaren 8an lehertuko da jaia Flamenkan, eta, besteak beste, Mirua, Anari, Neomak, Tapia eta Leturia eta Skabidean taldeen musikaz gozatu ahal izango da. Abuztuaren 10ean, astelehena, egingo da Piraten Abordatzea.
Fidantzarik gabeko espetxe-zigorra, emakume bati sanferminetan sexu-erasoa egiteagatik atxilotutakoari
Erasotzaileak dio emakumeak proposatuta eta baimenduta izan zituztela harremanak. Epailearen arabera, ordea, adierazpen horiek "ez dira egia, inolaz ere", gizonak tokitik alde egin ondoren emakumea erdi biluzik eta kordea erdi galduta aurkitu baitzuten. Emakumeak ez du gertatutako ezer gogoratzen.
Villavesaren entzierroa, sanferminetako jai-bukaerarik dibertigarriena
Urtero bezala, uztailak 15 dituen honetan, jendetza elkartu da goizean goiz Santo Domingo aldapan, villavesaren entzierro tradizionalean parte hartzeko. Entzierro dibertigarri eta kaotikoa honetan ez dago zezenik, eta Indurainekin bat eginda egiten dute korrika.
Baiona prest dago zuri-gorriz jantzi eta jaiei hasiera emateko
Bost egunez hiriaren erdigunea festagune bilakatuko da, eta aurreikuspenen arabera, milioi bat lagun baino gehiago izango dira Lapurdiko hiriburuan. Egitarauan, ehunka ekitaldi; horietako bat, ETSren kontzertua, ostiral gauean udaletexeko plazan.
Albiste izango dira: Baionako bestak, sanferminen balantzea eta ika-mika PSE-EE eta EAJren artean
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Sanferminetako une nostalgikoena: honela abestu dute "Gaixoa ni" 2026ko agurrean
Sanferminei amaiera ofiziala emateko ekitaldia jendetsua izan da; plaza gainezka egon da, bertaratutakoek kandela piztuak eskuetan zituztela. Txupinazoa jaurtitzeko hautagai baina aukeratuak izan ez ziren ordezkariak arduratu dira festei amaiera emateaz.