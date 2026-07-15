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"Elkarkidetza nagusitu da" aurtengo sanferminetan, "guztientzako festa berriro bihurtuta"

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Amaitu berri diren 2026ko sanferminetako balantzean, Joseba Asiron Iruñeko alkateak azpimarratu du jaietan "giro ona, errespetua eta Udalak antolatutako ekitaldietan parte-hartze bikaina" izan direla nagusi.

Sanferminak Iruñea Joseba Asiron Gizartea

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