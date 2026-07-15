Bagera Elkarteak botako du Piraten txupinazoa abuztuaren 8an, euskara aldarri hartuta
Donostiako Piratek aurtengo Donostiako jaietako egitaraua aurkeztu dute; abuztuaren 8an lehertuko da jaia Flamenkan, eta, besteak beste, Mirua, Anari, Neomak, Tapia eta Leturia eta Skabidean taldeen musikaz gozatu ahal izango da. Abuztuaren 10ean, astelehena, egingo da Piraten Abordatzea.
Donostiako Piratek aurtengo Aste Nagusi Piratako egitaraua aurkeztu dute asteazken honetan. Euskarak bizi duen oldarraldiaren aurrean, hizkuntzaren defentsa jaiaren erdigunean jartzeko asmoz, abuztuaren 8an Flamenkan lehertuko den jaiaren txupinazo nagusia Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkartearen esku egongo da, euskalgintzari eta herri mugimenduari aitortza eginez. Aurten 35 urte betetzen ditu elkarteak.
Agerraldian, Maider Herreros bozeramaileak esan du “Bagerak hiru hamarkada baino gehiago” daramatzala Donostian euskara indartzen. Hala, eta euskarak bizi duen oldarraldi judizialaren aurrean, Herrerosek nabarmendu du “inoiz baino beharrezkoagoa" dela "euskaltzaleok antolatzea eta elkarrekin saretzea”.
Abordatzea eta 17 kontzertu doan, Flamenkan
Musika eskaintza izango da berriro ere Flamenka gunearen bihotza, adin eta gustu guztietarako doako 17 kontzerturekin. Gainera, abuztuaren 10ean (astelehena) jaien ekitaldirik jendetsuena eta ikusgarriena bueltatuko da: Donostiako badia kolorez eta ontziz beteko duen Piraten Ababordatzea.
Kontzertzuen egitaraua
Abuztuak 8 (Larunbata): Lehian! Erromeria taldeak rock doinuekin zabalduko du festa gunea.
Abuztuak 9 (Igandea): Anari, Altxa Lili (kabaret eta queer ikuskizuna) eta Ezezez taldearen rock alternatibo eta post-punka.
Abuztuak 10 (Astelehena): Tradizioa eta festa Tapia eta Leturia eta Xiberoots taldeekin; gaua Brava DJak itxiko du.
Abuztuak 11 (Asteartea): Svetlana, Aimar Z eta Siwanaba.
Abuztuak 12 (Asteazkena): Bele (Lide Hernandoren pop eta soul proiektua) eta zazpi trikitilariz osatutako Neomak talde indartsua.
Abuztuak 13 (Osteguna): Rock gau gogorra eta gitarrazalea Maruriko Sua eta Zestoako Ezpalak taldeekin
Abuztuak 14 (Ostirala): Ska, reggae eta rocksteady erritmo biziak, Skabidean nafarren eskutik.
Abuztuak 15 (Larunbata): Aste Nagusi Pirataren azken eguna Mirua hirukoteak uztartutako pop elektronikoarekin eta Kiliki (Chill Mafiako kide ohia) artistaren erritmo urbanoekin itxiko dute.
Coca-Colari boikota eta erasoen aurkako elkarretaratzea
Palestina babesteko konpromisoan, Coca-Cola enpresari boikota egingo diotela iragarri dute Piratek, eta ez dute konpainia horren produkturik salduko txosnetan.
Bestalde, eraso sexisten aurkako borrokan indarrak jartzen jarraituko dute eta abuztuaren 15ean, 19:30ean, elkarretaratzea egingo dute, erasoen aurkako jarrera irmoa erakusteko.
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