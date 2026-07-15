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Bilbok urtean 10 euro kobratuko ditu metro koadro bakoitzeko bi urtez baino gehiagoz hutsik dauden etxebizitzei

Udalak 2027tik aurrera ezarriko du neurria, eta ordenantza bat izapidetuko du erabilerarik gabe dauden 1.565 etxebizitza alokairu-merkatura bideratzeko.

Bilboko Udala Ayuntamiento de Bilbao
Bilboko Udala. Artxiboko argazkia.
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Agentziak | EITB

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Bilboko Udalak urtean 10 euroko kanona ezarriko die bi urtez baino gehiagoz hutsik egon diren etxebizitzei metro koadro erabilgarri bakoitzeko, 2027tik aurrera; alegia, bi urtez baino gehiagoz hutsik egon diren etxebizitzei. Etxebizitza Sailak urtearen lehen hilabeteetan onartzea aurreikusten du legea, eta udal ordenantza berriaren barruan txertatuko da. Horren helburu nagusia da etxebizitza hutsak alokairu-merkatura bultzatzea.

Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza hutsari buruzko ekainaren 8ko 149/2021 Dekretuan oinarrituko da araua, eta hirian bizi den etxebizitza-krisi gero eta larriagoari erantzutea izango du xede.

Yolanda Diez Etxebizitzako zinegotziaren azaldu duenez, etxebizitzak hutsik mantentzea "baliabideen alferrik galtzea eta etxebizitzaren gizarte-funtzioa ez betetzea" da. Era berean, Diezek azpimarratu du ordenantza hau garatzea gobernu-akordioan jasotako konpromisoetako bat zela.

Etxebizitza hutsak

Udalaren arabera, Bilbon gutxienez 6.935 etxebizitzak dituzte hutsik egotearen zantzuak; kopuru horrek hiriko etxebizitza-parkearen % 4,2 da. Horietatik, 1.565 etxebizitzak bi urte edo gehiago daramatzatela hutsik kalkulatzen da, eta, horrenbestez, horiek izango dira ekimen honen lehentasunezko helburua.

Udalak argitu du inbentario hori diagnostikorako tresna hutsa dela, eta etxebizitza bat ere ez dela ofizialki etxebizitza huts gisa deklaratuko ordenantza indarrean sartu eta legeak ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatu arte. Horrez gain, Udalak informazio- eta sentsibilizazio-kanpaina bat abiaraziko du, bereziki etxebizitzen jabeei zuzendua.

Alokairuaren sustapena

Neurri horien bidez, Udalak etxebizitzaren eskaintza handitu nahi du, 2025eko urriaz geroztik tentsionatuko eremu izendatutako hirian.

Bilbo Gizartea Etxebizitza

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