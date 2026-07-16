Segurtasuna
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Lehendakariak Euskal Polizia "integralaren" alde egin du, segurtasun arloan etengabe sortzen diren erronkei "bermeekin aurre egiteko" sare gisa

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 16/07/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha inaugurado este jueves en San Sebastián un Curso de Verano que servirá para poner fin al proceso Basque Segurtasun Foroa y en el que se analizarán cuestiones relacionadas con la seguridad, los riesgos climáticos, las adicciones o la salud metal. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradalesek Basque Segurtasun Foroa: Segurtasun Integrala eta komunitatea EHUren udako ikastaroaren inaugurazioan parte hartu du, eta gizartean "aginte-printzipioa zalantzan jartzeagatik edo balioak galtzeagatik" dagoen kezka nabarmendu du. Bere hitzetan, arazo horrek "Ertzaintzari eragiten dio, baina baita irakasleei, autobus-gidariei eta osasun-langileei ere", eta funtsean "pertsonenganako eta ondasun publiko eta pribatuen gaineko errespetua galtzea" du atzean. 

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza EHU Politika

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