EUSKO JAURLARITZA
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Pradalesek diasporako gazteei esan die "Euskadiren ezinbesteko parte" direla

Iragarkia
Euskal Diaspora tolosan
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria Euskal Herriko eta diasporako (AEB, Kanada, Argentina, Uruguai eta Australia) 200 bat gazterekin elkartu da Tolosan, euskal komunitate globalaren erronken inguruan hausnartzeko. Gaztemunduri Ateak Ireki programako eta EuskarAbentura espedizioko gazteek hartu dute parte topaketan.

Tolosa EuskarAbentura Euskara Eusko Jaurlaritza Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bingen Zupiria: "Inola ere ez da gure politika inmigrazioa eta segurtasuna nahastea"

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak nabarmendu du bere Sailaren politika “ez dela inola ere immigrazioa eta segurtasuna nahastea”, Arartekoaren azken agiriaren harira. Horrekin batera, adierazi du euskal gizarteak “eskatzen duela legeak eta arauak betetzen ez dituenarekin, izan kanpokoa edo izan hemengoa, gogorrak izatea”. ‘Basque Segurtasun Foroa: Segurtasun Integrala eta komunitatea’ udako ikastaroaren itxieran egin ditu adierazpenak.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

12 urtean pantaila handirik ez duela jarri argudiatu du Aburtok eta Etxeberriak finala Plaza Berrian ikusteko gonbita egin du

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak azaldu duenez, Munduko Futbol Txapelketako finala ikusteko pantaila erraldoiak jartzeko eskaera bakarra jaso du Udalak, PPrena, eta onartu egin du. Gasteizko Udalak Plaza Berrian pantaila erraldoia jarriko du eta Maider Etxebarria alkatea Espainiako kamiseta jantzita agertu da kazetarien aurrera eta igandean Plaza Berrira joateko deia egin du.

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