Gipuzkoa
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Gipuzkoako Foru Aldundia datorren astean hasiko da aurrekontuak eta neurri fiskalak negoziatzen

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak iragarri du oposizioko taldeekin elkarrizketa sorta bat hasteko asmoa duela, lurraldeko aurrekontuen eta zenbait neurri fiskalen inguruan negoziatzen hasteko.

Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Eider Mendoza Politika

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