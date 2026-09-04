Mendoza anuncia una ronda con la oposición para negociar medidas fiscales y presupuestos

La Mesa Política de EH Bildu en Gipuzkoa ha propuesto a la donostiarra Maddalen Iriarte como candidata a diputada general de Gipuzkoa para las elecciones forales de 2027. Iriarte fue la candidata de la coalición en los comicios de 2023, en los que EH Bildu fue la fuerza más votada en el territorio, según han destacado.