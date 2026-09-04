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Mendoza anuncia una ronda con la oposición para negociar medidas fiscales y presupuestos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gipuzkoako Aldundia datorren astean hasiko da aurrekontuak eta neurri fiskalak negoziatzen

EITB

Última actualización

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha avanzado su intención de iniciar próximamente una ronda de conversaciones con los grupos de la oposición para comenzar a negociar sobre los presupuestos y algunas medidas fiscales del territorio.

Diputación Foral de Gipuzkoa Gipuzkoa Eider Mendoza Política

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