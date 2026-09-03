El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado que el Ejecutivo foral "quiere rechazar y condenar las agresiones físicas y verbales que sufrieron ayer periodistas, especialmente de RTVE", que ayer miércoles cubrían en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona la concentración convocada por el Movimiento Cívico del Pueblo "en defensa de Ceuta", y apoyada por PP y UPN.

Tras una rueda de prensa, Remírez ha señalado que "la base fundamental de una sociedad democrática es la convivencia y la libertad, y una de sus máximas expresiones es la libertad de información, que ayer se vio violentada por elementos extremistas".



El Gobierno de Navarra también ha "lamentado los "graves insultos que se propinaron ayer, al menos contra el presidente del Gobierno de España". "Insultos que trascienden a la legítima crítica política que nosotros y nosotras, como Gobierno, respetamos", ha añadido.



"Desgraciadamente, se confirmaron nuestras sospechas. Bajo una pretendida solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, se escondía, al menos en parte de los asistentes, un interés meramente partidista ajeno al pueblo ceutí", ha continuado.