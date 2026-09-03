Crisis migratoria en Ceuta
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El Gobierno de Navarra condena las agresiones sufridas por periodistas en la concentración por Ceuta en Pamplona

En palabras del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, "una de sus máximas expresiones de nuestra sociedad es la libertad de información, que ayer se vio violentada por elementos extremistas".
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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado que el Ejecutivo foral "quiere rechazar y condenar las agresiones físicas y verbales que sufrieron ayer periodistas, especialmente de RTVE", que ayer miércoles cubrían en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona la concentración convocada por el Movimiento Cívico del Pueblo "en defensa de Ceuta", y apoyada por PP y UPN.

Tras una rueda de prensa, Remírez ha señalado que "la base fundamental de una sociedad democrática es la convivencia y la libertad, y una de sus máximas expresiones es la libertad de información, que ayer se vio violentada por elementos extremistas".
  
El Gobierno de Navarra también ha "lamentado los "graves insultos que se propinaron ayer, al menos contra el presidente del Gobierno de España". "Insultos que trascienden a la legítima crítica política que nosotros y nosotras, como Gobierno, respetamos", ha añadido.
  
 "Desgraciadamente, se confirmaron nuestras sospechas. Bajo una pretendida solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, se escondía, al menos en parte de los asistentes, un interés meramente partidista ajeno al pueblo ceutí", ha continuado.

Déficits democráticos y de convivencia

Remírez ha considerado que "ningún representante ni institución democrática puede dejar pasar, sin más, hechos gravísimos como los sucedidos ayer, porque si no se frenan a tiempo con la contundencia del Estado democrático de derecho, son el anticipo de algo peor, de una escalada hacia una sociedad con claros déficits democráticos y de convivencia". "Y eso ni debemos, ni podemos permitirlo como demócratas", ha dicho.

Preguntado por la presencia de representantes de UPN y PPN en una concentración cuyos convocantes se situaron tras una pancarta con la expresión 'reinmigración', concepto vinculado a la extrema derecha, Remírez ha respondido que es "muy preocupante".
  
Según Remírez, "fue muy lamentable que ante agresiones ante los periodistas y ante insultos, que hay imágenes y vídeos", hacia el presidente del gobierno, "permanecían impasibles los representantes políticos de pretendidas fuerzas democráticas como UPN o el Partido Popular -ya no digo nada de Vox, que de esa fuerza extremista no espero nada".

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Migración Pamplona Manifestaciones Racismo Gobierno de Navarra Política

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