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Beatriz Artolazabal releva a Estefanía Beltrán de Heredia como senadora y portavoz del grupo parlamentario del PNV

Beltrán de Heredia es portavoz del PNV en el Senado desde 2020. En la práctica, este movimiento descarta a Artolazabal como candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz para las elecciones municipales de 2027.
Beatriz Artolazabal releva a Estefanía Beltrán de Heredia como senadora del grupo parlamentario del PNV
Estefanía Beltrán de Heredia, a la izquierda, y Beatriz Artolazabal, a la derecha. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Artolazabalek Beltran de Heredia ordezkatuko du EAJko senatari gisa

EITB

Última actualización

Beatriz Artolazabal, primer teniente de alcaldesa y concejala del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sustituirá a Estefanía Beltrán de Heredia como senadora y portavoz del grupo parlamentario jeltzale, según ha podido saber EITB.

Este nombramiento en la Cámara Alta supone, a efectos prácticos, que Beatriz Artolazabal no repetirá como candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz para las elecciones municipales de 2027.

Reacción de Artolazabal al nombramiento

A través de unas declaraciones remitidas a los medios, Beatriz Artolazabal ha afirmado que afronta el reto "con la tranquilidad de ser una decisión meditada, hablada y compartida" con su partido, y con "la ilusión y la responsabilidad que supone".
  
"Siempre he entendido la política como una forma de servicio público; he tenido el privilegio de servir a la sociedad vasca, alavesa y gasteiztarra desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco", ha indicado.
  
En este sentido, ha explicado que para el PNV "es fundamental contar [en el Senado]con una voz propia y fuerte que defienda nuestro autogobierno, nuestras competencias y, por encima de todo, los intereses de la ciudadanía vasca".

Biografía de Beltrán de Heredia

Ingeniera técnico-agrícola de formación y de vocación, Estefanía Beltrán de Heredia es senadora portavoz del PNV en el Senado desde 2020. Antes de su llegada a la Cámara alta, fue consejera de Seguridad del Gobierno Vasco durante ocho años.

En la Cámara Vasca fue parlamentaria entre 1998 y 2001, y entre 2005 y 2007, asumiendo las funciones de portavoz del Grupo jeltzale en las áreas de Igualdad y Agricultura. Además, ha sido también diputada foral de Agricultura de Álava.

Biografía de Artolazabal

Beatriz Artolazabal inició su andadura política como concejala en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el año 2000. En 2023 se postuló como candidata del PNV a la Alcaldía de la capital alavesa, asumiendo desde junio de ese mismo año el cargo de primera teniente de alcaldesa. 

Además, Artolazabal ha sido directora económico-financiera de Osakidetza, diputada de Servicios Sociales y entre 2016 y 2023 consejera en el Gobierno de Iñigo Urkullu. 

EAJ-PNV Senado Elecciones Política

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