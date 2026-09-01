Beatriz Artolazabal releva a Estefanía Beltrán de Heredia como senadora y portavoz del grupo parlamentario del PNV
Beatriz Artolazabal, primer teniente de alcaldesa y concejala del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sustituirá a Estefanía Beltrán de Heredia como senadora y portavoz del grupo parlamentario jeltzale, según ha podido saber EITB.
Este nombramiento en la Cámara Alta supone, a efectos prácticos, que Beatriz Artolazabal no repetirá como candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz para las elecciones municipales de 2027.
Reacción de Artolazabal al nombramiento
A través de unas declaraciones remitidas a los medios, Beatriz Artolazabal ha afirmado que afronta el reto "con la tranquilidad de ser una decisión meditada, hablada y compartida" con su partido, y con "la ilusión y la responsabilidad que supone".
"Siempre he entendido la política como una forma de servicio público; he tenido el privilegio de servir a la sociedad vasca, alavesa y gasteiztarra desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco", ha indicado.
En este sentido, ha explicado que para el PNV "es fundamental contar [en el Senado]con una voz propia y fuerte que defienda nuestro autogobierno, nuestras competencias y, por encima de todo, los intereses de la ciudadanía vasca".
Biografía de Beltrán de Heredia
Ingeniera técnico-agrícola de formación y de vocación, Estefanía Beltrán de Heredia es senadora portavoz del PNV en el Senado desde 2020. Antes de su llegada a la Cámara alta, fue consejera de Seguridad del Gobierno Vasco durante ocho años.
En la Cámara Vasca fue parlamentaria entre 1998 y 2001, y entre 2005 y 2007, asumiendo las funciones de portavoz del Grupo jeltzale en las áreas de Igualdad y Agricultura. Además, ha sido también diputada foral de Agricultura de Álava.
Biografía de Artolazabal
Beatriz Artolazabal inició su andadura política como concejala en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el año 2000. En 2023 se postuló como candidata del PNV a la Alcaldía de la capital alavesa, asumiendo desde junio de ese mismo año el cargo de primera teniente de alcaldesa.
Además, Artolazabal ha sido directora económico-financiera de Osakidetza, diputada de Servicios Sociales y entre 2016 y 2023 consejera en el Gobierno de Iñigo Urkullu.
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