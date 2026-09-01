Beatriz Artolazabal, primer teniente de alcaldesa y concejala del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sustituirá a Estefanía Beltrán de Heredia como senadora y portavoz del grupo parlamentario jeltzale, según ha podido saber EITB.

Este nombramiento en la Cámara Alta supone, a efectos prácticos, que Beatriz Artolazabal no repetirá como candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz para las elecciones municipales de 2027.