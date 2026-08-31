El Gobierno Vasco y el sector ganadero se reúnen este martes para abordar el impacto de la sequía
El Gobierno Vasco y los representantes del sector ganadero volverán a analizar este martes, a partir de las 16:00 horas, las fórmulas para la adquisición y distribución de los productos destinados a las explotaciones perjudicadas por la sequía, en un encuentro precedido por las movilizaciones de protesta de las organizaciones agrarias.
Por parte del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, la consejera, Amaia Barredo, descartó este pasado sábado, entrevistada en el Diario Vasco, la compra conjunta de forraje, al considerar que "no es necesaria" porque ya "suficiente forraje para los próximos meses". También indicó que se ha enviado una carta a 4000 explotaciones en la que se les informa de volúmenes y precios para el abastecimiento de alimento animal en el actual contexto.
En el caso de las organizaciones del sector, UAGA, ENBA y EHNE han advertido en las últimas semanas de que "mientras el ganado en nuestros montes esté soportando una sequía histórica, al Departamento de Agricultura no parece resultarle necesario agilizar la toma de medidas".
Estas organizaciones, junto a la Asociación Treviño y Álava por el Campo (Ataca), que la semana pasada organizó una tractorada en Vitoria-Gasteiz, reclaman la declaración de la CAV como zona de sequía; que se haga un seguimiento de la situación del agua; que se articule una mesa interinstitucional para hacer llegar agua a las zonas más afectadas; y que se establezca, junto con las diputaciones forales, mecanismos legales para permitir alimentar a los animales en los montes comunales.
Al margen de estas demandas, en el caso de UAGA se llegó a reclamar, el pasado 21 de agosto, la dimisión de la consejera por su "irresponsabilidad, desconocimiento y nula capacidad de escucha".
Fuerte impacto en el sector
A finales de julio, el Gobierno Vasco convocó la Mesa de Agricultura y Cambio Climático, en el que participan las diputaciones forales, organizaciones agrarias, cooperativas y entidades técnicas, y evaluaron el impacto de las altas temperaturas y la ausencia de lluvias en la agricultura y la ganadería. De esa cita salieron dos decisiones: reunir a la Mesa de Forrajes para estudiar fórmulas de compra conjunta y constituir en septiembre una Mesa del Agua específica para el sector agrario.
La reunión sirvió para constatar el fuerte impacto que está teniendo en el primer sector este verano tan cálido y seco. En el caso de la ganadería, el estrés térmico está reduciendo la productividad y la capacidad reproductiva de distintas especies, mientras que la falta de agua y de pastos está obligando a muchas explotaciones extensivas a consumir ya el forraje reservado para el invierno.
En las explotaciones de vacuno de leche, hay pérdidas de entre cinco y siete litros de leche por vaca y día, además de una disminución de la eficiencia reproductiva de entre el 30 % y el 50 %. En el caso del ovino también se observan descensos de producción y dificultades reproductivas asociadas al incremento de las temperaturas.
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