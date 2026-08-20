El retraso a septiembre de la Mesa de Forraje decepciona al sector ganadero
El Gobierno Vasco afirma que tomarán las decisiones sobre la compra de forraje teniendo en cuenta las respuestas de las 435 explotaciones que han respondido a la encuesta realizada. UAGA y ENHE exigen maneras más previsoras y eficientes de gestionar este tipo de situaciones. A pesar de ello, todos coinciden en la necesidad de una planificación sobre forraje de cara a un futuro cercano.
Los sindicatos del sector ganadero se han mostrado decepcionados e indignados tras el anuncio del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco de convocar la Mesa de Forraje para la primera semana de septiembre. UAGA ha calificado de "irresponsable" esta decisión y ENHE ha reclamado una forma de trabajar "más eficiente".
En esa reunión de septiembre, el departamento que dirige Amaia Barredo presentará los resultados de la encuesta sobre las necesidades de forraje que ha realizado entre las explotaciones y a la que han respondido 435 ganaderos de la CAV. Con estos datos determinarán la disponibilidad y logística necesaria para la compra y distribución.
Amaia Barredo: “El siguiente paso es convertir esta información en capacidad de negociación y conseguir el suministro que necesita el sector”
Tras conocer la noticia, los sindicatos han criticado la forma de gestionar esta cuestión, "tomando las decisiones tarde o a última hora". Iker Agirre, de UAGA, ha considerado una "falta de respeto y de responsabilidad" retrasar la reunión que estaba "prevista para esta semana".
Unzalu Salterain, del sindicato ENHE, exige otra forma de trabajar. Opina que los agentes que componen la Mesa de Forraje deben disponer de toda la información de la encuesta cuanto antes para poder analizarla antes de la reunión.
La compra se realizará teniendo en cuenta los datos
La encuesta, puesta en marcha a través del Centro de Gestión Lursail, ha recibido 177 respuestas de Gipuzkoa, 160 de Bizkaia y 86 de Álava. Por orientación productiva, el 43 % de las explotaciones participantes son de vacuno de carne, el 18 % de ganadería mixta, el 14 % de vacuno de leche, el 13 % de ovino y caprino y el 12 % de equino.
Las explotaciones han detallado los forrajes y otras materias primas que necesitan de forma extraordinaria, así como el formato de suministro: granel, fardo grande, fardo pequeño o taco.
Esta información permitirá ajustar la futura compra a las necesidades reales de las explotaciones y a su capacidad de almacenamiento y manejo. El Departamento está analizando y contrastando las cantidades recogidas antes de definir el volumen total que se contratará.
La información será posteriormente compartida con los agentes que forman parte de la Mesa de Forrajes para establecer las necesidades de suministro y afrontar la negociación de manera conjunta.
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado que la participación del sector permite disponer de una imagen más precisa de las necesidades extraordinarias de las explotaciones.
Prioridad a la producción local
A partir de ahora, el Departamento validará y agrupará las respuestas según el producto, el formato y el territorio. Paralelamente, contactará con operadores, cooperativas y fabricantes para conocer la disponibilidad, los plazos y las condiciones de suministro.
La prioridad será la producción local frente a la compra exterior, de acuerdo con lo establecido por la Mesa de Forrajes.
Durante la primera semana de septiembre, la Mesa conocerá el resultado de este trabajo y abordará el marco de disponibilidad y la logística necesaria para adquirir y distribuir los productos.
Planificar una situación estructural
A pesar de la disparidad de opiniones, los sindicatos y el Gobierno Vasco están de acuerdo en la necesidad de hacer una planificación sobre el forraje de cara al futuro, y producir más en Euskal Herria. A raíz del cambio climático las sequías son ya habituales y más prolongadas en el tiempo y los agricultores y ganaderos se ven obligados a adaptar sus producciones a esta situación.
Tanto ENHE como UAGA y el Gobierno Vasco consideran que en hay posibilidades de producir forraje aquí, y para ello ven necesaria una mayor interacción entre agricultores y ganaderos, así como la colaboración institucional.
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