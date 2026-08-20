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Bazka Mahaia irailean bilduko da abereentzako elikagaien erosketa zehazteko

Eusko Jaurlaritzak inkesta bat itxi du, eta bertan hiru lurraldeetako 435 abeltzaintza-ustiategik hartu dute parte. Inkesta horren datuek aukera emango dute erosketa bateratua dimentsionatzeko eta bazka-hornidura negoziatzeko.

(Foto de ARCHIVO) Vacas EUROPA PRESS 10/12/2022
Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak ustiategiek dituzten beharrak aztertuko ditu, batera eskuratu ahal izango diren kopuruak zehazteko. Bazka Mahaia iraileko lehen astean bilduko da emaitzak aurkezteko eta erosketa eta banaketarako behar den erabilgarritasuna eta logistika zehazteko.

Inkesta Lursail Kudeaketa Zentroaren bidez abiarazi da, eta 177 erantzun jaso ditu Gipuzkoan, 160 Bizkaian eta 86 Araban. Ekoizpenari dagokionez, parte hartu duten ustiategien % 43 haragitarako behiena izan da, % 18 abeltzaintza mistoarena, % 14 esnetarako behiena, % 13 ardi eta ahuntzena eta % 12 zaldiena.

435 ustiategik beharrak azaldu dituzte

Ustiategiek ohiz kanpo behar dituzten bazkak eta bestelako lehengaiak zehaztu dituzte, baita hornidura-formatua ere: ontziratu gabea, fardo handia, fardo txikia edo takoa.

Informazio horri esker, etorkizuneko erosketa ustiategien benetako beharretara eta horiek biltegiratzeko eta maneiatzeko gaitasunera egokitu ahal izango da. Saila bildutako kopuruak aztertzen eta kontrastatzen ari da kontratatuko den guztizko bolumena zehaztu aurretik.

Ondoren, informazioa Bazka Mahaia osatzen duten eragileekin partekatuko da, hornidura-beharrak ezartzeko eta negoziazioari batera ekiteko.

Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak adierazi duenez, sektorearen parte-hartzeak ustiategien ezohiko beharren irudi zehatzagoa izateko aukera ematen du.

Amaia Barredo: "Hurrengo pausoa informazio hau negoziazio gaitasun bihurtzea da eta sektoreak behar duen hornidura lortzea"

Tokiko ekoizpenari lehentasuna

Hemendik aurrera, Sailak produktuaren, formatuaren eta lurraldearen arabera baliozkotu eta taldekatuko ditu erantzunak. Aldi berean, operadoreekin, kooperatibekin eta fabrikatzaileekin harremanetan jarriko da, horniduraren erabilgarritasuna, epeak eta baldintzak ezagutzeko.

Lehentasuna tokiko ekoizpena izango da kanpoko erosketaren aurretik, bazka-mahaiak ezarritakoaren arabera.

Iraileko lehen astean, Mahaiak lan horren emaitza ezagutuko du, eta produktuak erosi eta banatzeko behar den erabilgarritasunaren eta logistikaren esparruari helduko dio.

Inkesta ixtearekin batera, Eusko Jaurlaritzak amaitutzat eman du beharrak biltzeko fasea, eta eskaera bateratu bat planifikatzeko bidean aurrera egin du, abeltzaintzako ustiategien negoziazio-gaitasuna hobetzeko eta abereentzako elikagai-hornidura bermatzeko.

Nekazaritza Eusko Jaurlaritza Ekonomia

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