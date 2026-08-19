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Tranbian ageri diren zezenketen iragarkiak kentzeko eskatu dute Euskotreneko langileek Bilbon

Arriaga plazan gaur goizean egindako elkarretaratzean, Euskotreneko langileek balio publikoekin koherentea den eta animalien ongizatea errespetatzen duen publizitatea exijitu dio enpresari.

Euskotreneko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon tranbiaren toreo-publizitatearen aurka. Argazkia: LAB
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EITB

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Euskotreneko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, tranbian zezenketen iragarkiak jarri izana salatzeko. Protesta ekitaldian, enpresa-batzordeak "kezka eta gaitzespena" adierazi du, eta azpimarratu du publizitate mota hori ez dela bateragarria enpresa publiko baten balioekin. Hala, etorkizunean kanpaina horiek saihesteko eskatu dute, eta gizartearekin arduratsua den eta animalien ongizatea errespetatzen duen enpresa bat aldarrikatu dute.

Batzordeak formalki eskatu du "publizitate hori ez jartzeko, orain arteko publizitate-konpromiso oro berrikusteko eta etorkizunean tauromakia edo animaliei tratu txarrak ematea dakarren beste edozein jarduera sustatzen duten kanpainak eragozteko irizpide bat ezartzeko".

Mobilizazio horrekin, Euskotreneko langileek adierazi nahi izan dute ez daudela ados enpresa publikoaren irudia "horrelako ikuskizunak sustatzeko" erabiltzearekin. "Langileek beren balioekin koherentea den enpresa publiko bat nahi dute, gizartearekin arduratsua eta animalien ongizatea errespetatzen duena", amaitu du.

Bilboko tranbia Bilbo Animaliak Ekonomia

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