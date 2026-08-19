Haurrak Facebook eta Instagramera katigatu nahi izana ukatu du Metak epaiketa federalaren hasieran
29 estatu estatubatuarrek Facebook eta Instagram nahita manipulatu izana eta Interneten Haurren Pribatutasuna Babesteko Legea (COPPA) urratu izana leporatzen diote Metari.
Epaitegietan da berriro Meta, izan ere, astearte honetatik AEBko 29 estatuk osatutako koalizio baten akusazioei aurre egin beharko die erraldoi teknologikoak; Facebooken eta Instagramen haur eta nerabeen mendekotasuna sortzea nahita bilatu izana egozten diote.
Ez da Mark Zuckerbergen konpainiak aurre egin behar dion aurreneko borroka judiziala, bain abai handienetakoa, 1.400 milioi dolarreko kalte-ordain ekonomikoak ordaintzea ekar baitiezaioke, kalkuluen arabera.
Oaklandeko auzitegian, Kaliforniako iparraldean abiatu berri den epaiketan, Yvonne Gonzalez Rogers epaile federalak eta zortzi lagunek osatutako epaimahai bat hasi dira dagoeneko akusazioko fiskalen argudioak entzuten; horiek ziurtatzen dutenez, Metak Interneteko Haurren Pribatutasuna Babesteko Legea (COPPA) urratu zuen, 13 urtetik beherako haurren informazioa legez kanpo biltzean.
Lau eta sei aste artean iraungo duen prozesuan, Mark Zuckerberg Metako zuzendari exekutiboa eta Adam Mosseri Instagrameko arduraduna deklaratzera deitzea espero da.
Epaiketa astearte honetan hasi da, Megan O 'Neill Kaliforniako fiskal nagusiaren ondokoak aurkeztutako salaketarekin. O 'Neillek ziurtatu du Mark Zuckerbergek sortutako teknologikoak “egia ezkutatu” zuela. «Erabaki bat hartzeko unea iritsi zenean —haurrentzat segurua dena aukeratu edo haien mozkinentzat segurua dena aukeratu—, behin eta berriz gailendu ziren mozkinak», adierazi du O 'Neillek.
Arturo Bejar Metako langile ohiak ere bere testigantza eman du lehen saioan, eta azaldu du konpainiako goi funtzionarioei ohartarazi ziela “Instagramen diseinuaren ondorioz erabiltzaileek jasatzen zituzten kalteez”, eta posible zela kalte horiek saiheztea.
Salatzaileek etorkizunera begira enpresa-praktikak “aldatzea” bilatzen dute; besteak beste, “gezurra esateari eta publikoa engainatzeari uztea”, bai eta plataformen funtzioak aldatzea ere, meta "jakitun" den portaera obsesiboak, gehiegizkoak eta konpultsiboak eragiten baitituzte.
Kalteak jasan dituzten haur eta gazten guraso talde batek elkarretaratzea egin du gortearen kanpoaldean, lehen egunean.
Metak akusazioak ukatu ditu
Epaiketaren lehen saioan, Paul Schmidt Metaren abokatuak adierazi du akusazioekin "erabat desados" dagoela eta ziurtatu du konpainia nerabeen ongizatea hobetzen laguntzeko lanean ari dela, teknologikoaren beraren inkesta batek erakutsi ondotik erabiltzaileen % 20k okerrago sentitzen direla Instagram erabiltzen dutenean.
Halaber, konpainiak 13 urtetik beherako erabiltzaileak blokeatzeko egiten dituen ahaleginak nabarmendu ditu abokatuak. Azaldu duenez, azken hiru hilabeteetan, enpresak baimendu gabeko erabiltzaileei lotuta sortutako 600.000 kontu ezabatu ditu.
Prozesu zabalago baten parte
Epaiketa 3.000 salatzaile baino gehiago biltzen dituen auzi zabalago baten parte da, Metaren eta beste erraldoi teknologiko batzuen aurkakoa, hala nola Google, TikTok eta Snap.
Salatzaileen arabera, erabiltzaileek pantailen aurrean igarotzen duten denbora maximizatzeko diseinatu zituzten plataforma horiek, eta horrek adikzio-jokabideak sustatu litzake haurren eta nerabeen artean, eta kalte emozionalak eta fisikoak eragin, baita, kasurik larrienetan, heriotza ere.
Epaiketa hau COPPA legea ez betetzeagatik epaimahai batek ebaluatzea lortzen duen lehen prozesua da.
Aurretiko porrotak auzitegietan
Auzitegietan hainbat porrot izan ondoren iritsi da erraldoi teknologikoa Kalifornia iparraldeko gorte federaleko epaiketara.
Izan ere, Mexiko Berriko Santa Fe barrutiko epaitegi batek gazteen osasun mentalerako sendatze-funts bati 567 milioi dolar ordaintzera zigortu zuen Meta hilaren hasieran, jarduteko moduak nerabeen osasuna eta segurtasuna kaltetzen dituela ebatzi baitzuen.
2026ko martxoan, Los Angeleseko auzitegi batek Metari eta Googleri 6 milioi dolar ordaintzeko agindu zien 20 urteko neska bati, nerabe zenean arduragabekeria eta sare sozialekiko mendekotasuna pairatu zuelako. Kalte-ordainaren % 70 Metak ordaindu beharko du, eta Googlek gainerako % 30a.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBko bandera, kolono israeldarren aurrean babesteko erreminta
Loui Ridik Ohio utzi eta Zisjordaniara itzultzea erabaki du bere etxea eta familia kolono israeldarrengandik defendatu ahal izateko.
Bruselak Ceutan dauden migratzaile adingabeak Marokora itzultzearen alde egin du
Europako Batzordeko bozeramaile Markus Lammertek berretsi du hiri autonomoan legez kanpo dauden migratzaile guztiak itzuli behar direla, eta espero duela Espainiako eta Marokoko agintariek hori bermatzeko lan egingo dutela.
Baso-suteek ez dute tregoarik ematen Europan
Dozenaka sutek kontinente osoa kiskali dute uda honetan. Baso Suteei buruzko Europako Informazio Sistemaren (EFFIS) datuen arabera, abuztuaren 12ra arte 576.027 hektarea erre ziren lurraldean. Hauek dira sugarren suntsipena erakusten duten satelite-irudi batzuk.
AEB eta Iran bake-elkarrizketa "estraofizialak" egiten ari dira, Trumpen arabera
Bake Memorandumean ezarritako 60 eguneko epea amaitzen den egunean, AEBko presidenteak berretsi du Iranek amore eman beharko lukeela. Horrez gainera, Oman bonbardatzearekin ere mehatxu egin du, honek Ormuzeko itsasartearen kudeaketan esku hartuko balu.
AEBk Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Trumpek
Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, Seulek Iranen aurkako gerrarekin bat egiteari uko egin duelako eta Kim Jong Un buruzagi iparkorearrarekin duen "harreman bikaina" duelako hartu du erabakia.
Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute, eta ebakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute
Landetako prefekturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez, baina, "sua kontrolatua egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik; beraz, oso erne egon behar dugu".
Bere jarrera "defentsiboa" "erasokorra" izango dela esan du Iranek eta "ezustekoak" iragarri ditu
"AEBetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar (21.500 euro inguru) edo 5.000 milioi rial irandar jasoko ditu", iragarri du Hatami generalak IRNA albiste agentziak jasotako adierazpenetan.
Hamar palestinar zauritu dituzte, bi tiroz, Israelgo kolonoek Zisjordanian egindako beste erasoa batean
Aita Santuak "Zisjordaniako populazio zibil palestinarraren aurkako indarkeriak bertan behera uztea" eskatu du, eta nazioarteko komunitateari premiaz eskatu dio "bi Estatuen konponbidea aurrera eraman dezatela, bake justu eta iraunkor baterako".
Gazan "gauero 30-40 pertsona hiltzeko" deia egin du Ben Gvir Israelgo ministroak
"Uste dut hilketa selektiboak egin beharko liratekeela Gazan, gauero 30-40 pertsona desagerraraziz. Ez soilik berehalako mehatxua direnak; badira han bizitzea merezi ez duten pertsonak. Ez lukete bizi behar. Ez dira pertsonak ere", esan du Segurtasun ministroak.