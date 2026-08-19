Metaren aurkako epaiketa
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Haurrak Facebook eta Instagramera katigatu nahi izana ukatu du Metak epaiketa federalaren hasieran

29 estatu estatubatuarrek Facebook eta Instagram nahita manipulatu izana eta Interneten Haurren Pribatutasuna Babesteko Legea (COPPA) urratu izana leporatzen diote Metari. 

OAKLAND (United States), 18/08/2026.- Protesters and campaigners gather for the landmark federal trial against Meta Platforms, the parent company of Facebook and Instagram, at the U.S. District Court in Oakland, California, USA, 18 August 2026. Attorneys general from 29 states allege that Meta designed its social media platforms to be addictive to children and teenagers, misled the public about their safety and illegally collected data from children under 13. EFE/EPA/KANOA SHIM-LY

Protesta kontzentrazioa Oaklandeko epaitegiaren aurrean, Kalifornian. EFE.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Epaitegietan da berriro Meta, izan ere, astearte honetatik AEBko 29 estatuk osatutako koalizio baten akusazioei aurre egin beharko die erraldoi teknologikoak; Facebooken eta Instagramen haur eta nerabeen mendekotasuna sortzea nahita bilatu izana egozten diote. 

Ez da Mark Zuckerbergen konpainiak aurre egin behar dion aurreneko borroka judiziala, bain abai handienetakoa, 1.400 milioi dolarreko kalte-ordain ekonomikoak ordaintzea ekar baitiezaioke, kalkuluen arabera.

Oaklandeko auzitegian, Kaliforniako iparraldean abiatu berri den epaiketan, Yvonne Gonzalez Rogers epaile federalak eta zortzi lagunek osatutako epaimahai bat hasi dira dagoeneko akusazioko fiskalen argudioak entzuten; horiek ziurtatzen dutenez, Metak Interneteko Haurren Pribatutasuna Babesteko Legea (COPPA) urratu zuen, 13 urtetik beherako haurren informazioa legez kanpo biltzean. 

Lau eta sei aste artean iraungo duen prozesuan, Mark Zuckerberg Metako zuzendari exekutiboa eta Adam Mosseri Instagrameko arduraduna deklaratzera deitzea espero da.

Epaiketa astearte honetan hasi da, Megan O 'Neill Kaliforniako fiskal nagusiaren ondokoak aurkeztutako salaketarekin. O 'Neillek ziurtatu du Mark Zuckerbergek sortutako teknologikoak “egia ezkutatu” zuela. «Erabaki bat hartzeko unea iritsi zenean —haurrentzat segurua dena aukeratu edo haien mozkinentzat segurua dena aukeratu—, behin eta berriz gailendu ziren mozkinak», adierazi du O 'Neillek.

Arturo Bejar Metako langile ohiak ere bere testigantza eman du lehen saioan, eta azaldu du konpainiako goi funtzionarioei ohartarazi ziela “Instagramen diseinuaren ondorioz erabiltzaileek jasatzen zituzten kalteez”, eta posible zela kalte horiek saiheztea.

Salatzaileek etorkizunera begira enpresa-praktikak “aldatzea” bilatzen dute; besteak beste, “gezurra esateari eta publikoa engainatzeari uztea”, bai eta plataformen funtzioak aldatzea ere, meta "jakitun" den portaera obsesiboak, gehiegizkoak eta konpultsiboak eragiten baitituzte.

Kalteak jasan dituzten haur eta gazten guraso talde batek elkarretaratzea egin du gortearen kanpoaldean, lehen egunean.

Metak akusazioak ukatu ditu

Epaiketaren lehen saioan, Paul Schmidt Metaren abokatuak adierazi du akusazioekin "erabat desados" dagoela eta ziurtatu du konpainia nerabeen ongizatea hobetzen laguntzeko lanean ari dela, teknologikoaren beraren inkesta batek erakutsi ondotik erabiltzaileen % 20k okerrago sentitzen direla Instagram erabiltzen dutenean.

Halaber, konpainiak 13 urtetik beherako erabiltzaileak blokeatzeko egiten dituen ahaleginak nabarmendu ditu abokatuak. Azaldu duenez, azken hiru hilabeteetan, enpresak baimendu gabeko erabiltzaileei lotuta sortutako 600.000 kontu ezabatu ditu.

Prozesu zabalago baten parte

Epaiketa 3.000 salatzaile baino gehiago biltzen dituen auzi zabalago baten parte da, Metaren eta beste erraldoi teknologiko batzuen aurkakoa, hala nola Google, TikTok eta Snap.

Salatzaileen arabera, erabiltzaileek pantailen aurrean igarotzen duten denbora maximizatzeko diseinatu zituzten plataforma horiek, eta horrek adikzio-jokabideak sustatu litzake haurren eta nerabeen artean, eta kalte emozionalak eta fisikoak eragin, baita, kasurik larrienetan, heriotza ere.

Epaiketa hau COPPA legea ez betetzeagatik epaimahai batek ebaluatzea lortzen duen lehen prozesua da. 

Aurretiko porrotak auzitegietan

Auzitegietan hainbat porrot izan ondoren iritsi da erraldoi teknologikoa Kalifornia iparraldeko gorte federaleko epaiketara.  

Izan ere, Mexiko Berriko Santa Fe barrutiko epaitegi batek gazteen osasun mentalerako sendatze-funts bati 567 milioi dolar ordaintzera zigortu zuen Meta hilaren hasieran,  jarduteko moduak nerabeen osasuna eta segurtasuna kaltetzen dituela ebatzi baitzuen.

2026ko martxoan, Los Angeleseko auzitegi batek Metari eta Googleri 6 milioi dolar ordaintzeko agindu zien 20 urteko neska bati, nerabe zenean arduragabekeria eta sare sozialekiko mendekotasuna pairatu zuelako. Kalte-ordainaren % 70 Metak ordaindu beharko du, eta Googlek gainerako % 30a. 

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