Bere jarrera "defentsiboa" "erasokorra" izango dela esan du Iranek eta "ezustekoak" iragarri ditu
"AEBetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar (21.500 euro inguru) edo 5.000 milioi rial irandar jasoko ditu", iragarri du Hatami generalak IRNA albiste agentziak jasotako adierazpenetan.
"Jarrera defentsiboa erasokorra" izango dela hemendik aurrera ziurtatu du Iranek, eta "etsaiarentzat ustekabe estrategikoak" izango direla ere ohartarazi du.
Astelehen honetan amaitzen da AEBrekin sinatutako memorandum edo akordioaren betetze epea, su-etena aldarrikatu eta pendiente zeuden gaiak bideratzeko 60 eguneko epea, hain zuzen ere, eta gatazkak gori-gorian jarraitzen duela iritsi da eguna.
IRNA agentziak zabaldu duenez, bart Irango telebistan egindako elkarrizketa batean, Irango Guardia Iraultzaileko (IRGC) komandante batek "Errepublika Islamikoaren defentsa doktrina berrantolatu, modernizatu eta garatzearen" alde egin zuen.
"Hemendik aurrera, egiten dugun ekintza orok, defentsiboa bada ere, izaera erasokorra izan behar du", esan zuen Yadollah Javani Gai Politikoetarako IRGCko komandanteordeak, Irango indar armatuek "ikuspegi eraldatzaileak" hartuko dituztela iragartzearekin batera.
"Etsaiak jakin behar du ezin duela ustekabeko erasorik egin, ezta ustekabean hartu ere. Agian ezusteko estrategikoen zain egon beharko luke", ohartarazi zuen.
Adierazpen horiek Teheran eta Washingtonen arteko harremanak oso gaiztotuta daudenean datoz. Aurreko ostiralean bertan, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen Ormuzeko itsasartea "Estatu Batuen lurralde" izendatzeko asmoa duela, "Iran garaitu" ondoren.
Trumpen baieztapenaren ondoren, Irango indarrek adierazi zuten ez dutela amore emango AEBren "erabateko porrota" lortu arte. Eta ildo horretan, atzo bertan, 30.000 dolarreko ordainsaria iragarri zuten soldadu estatubatuar bat hil, harrapatu eta entregatzen duen edozein irandarrentzat. Emakume batek egiten badu, bainera, bikoiztu egingo diote ordainsaria.
"AEBetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar (21.500 euro inguru) edo 5.000 milioi rial irandar jasoko ditu", iragarri zuen zehazki Irango Armadako komandante buruak, Amir Hatami jeneralak.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBk Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Trumpek
Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, Seulek Iranen aurkako gerrarekin bat egiteari uko egin duelako eta Kim Jong Un buruzagi iparkorearrarekin duen "harreman bikaina" duelako hartu du erabakia.
Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute, eta ebakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute
Landetako prefekturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez, baina, "sua kontrolatua egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik; beraz, oso erne egon behar dugu".
Hamar palestinar zauritu dituzte, bi tiroz, Israelgo kolonoek Zisjordanian egindako beste erasoa batean
Aita Santuak "Zisjordaniako populazio zibil palestinarraren aurkako indarkeriak bertan behera uztea" eskatu du, eta nazioarteko komunitateari premiaz eskatu dio "bi Estatuen konponbidea aurrera eraman dezatela, bake justu eta iraunkor baterako".
Gazan "gauero 30-40 pertsona hiltzeko" deia egin du Ben Gvir Israelgo ministroak
"Uste dut hilketa selektiboak egin beharko liratekeela Gazan, gauero 30-40 pertsona desagerraraziz. Ez soilik berehalako mehatxua direnak; badira han bizitzea merezi ez duten pertsonak. Ez lukete bizi behar. Ez dira pertsonak ere", esan du Segurtasun ministroak.
Landetako suteak hobera egin du, baina oraindik ez dute kontrolpean
Suak 1.700 hektareari eragin dio jada eta 550 suhiltzaile inguru ari dira itzaltzeko lanetan. 650 lagun atera behar izan dituzte euren etxeetatik eta kanpingetatik eta 50 pertsonak gaur gauean itzultzeko baimena jaso dute.
AEBk Hamasi hitzeman dio Israel Gazatik erretiratuko dela armagabetzeak aurrera egin ahala
Jared Kushnerrek Egipton azpimarratu du 2025ean adostutako bake-plana ez dela berriro negoziatuko eta haren baldintzak beteko direla.
Landetako baso-sutea berpiztu egin da eta 1.600 hektarea erre ditu
Luglon udalerriaren hegoaldean hasi zen sua, Mont-de-Marsanetik 30 kilometrora, eta Garein ingurura zabaldu da. 700 pertsona inguru ebakuatu dituzte prebentzioz.
7,7 graduko lurrikara batek hildakoak eragin ditu Indonesian
Lurrikarak Flores uhartea astindu du goizaldean, eta iparraldeko kostaldearen parean eta 15 kilometroko sakoneran izan du epizentroa. 2.000 pertsona ebakuatu dituzte, baina zaurituak eta kalte materialak eragin ditu.
Trumpek esan du Ormuzko itsasartea AEBko lurraldetzat joko duela "laster"
Iran "garaitu" ostean egingo duela eta Washingtonen baimenik gabe itsasontziek ezingo dutela itsasartea zeharkatu adierazi du. Teheranen hitzetan, "ezin da txioak, hegazkin-ontziak, dekretuak edo hauteskundeetako hitzaldiak baliatuta bereganatu".