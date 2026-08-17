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Bere jarrera "defentsiboa" "erasokorra" izango dela esan du Iranek eta "ezustekoak" iragarri ditu

"AEBetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar (21.500 euro inguru) edo 5.000 milioi rial irandar jasoko ditu", iragarri du Hatami generalak IRNA albiste agentziak jasotako adierazpenetan.

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Gizon bat Irango bandera astintzen. Argazkia: EuropaPress

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

"Jarrera defentsiboa erasokorra" izango dela hemendik aurrera ziurtatu du Iranek, eta "etsaiarentzat ustekabe estrategikoak" izango direla ere ohartarazi du. 

Astelehen honetan amaitzen da AEBrekin sinatutako memorandum edo akordioaren betetze epea, su-etena aldarrikatu eta pendiente zeuden gaiak bideratzeko 60 eguneko epea, hain zuzen ere, eta gatazkak gori-gorian jarraitzen duela iritsi da eguna.

IRNA agentziak zabaldu duenez, bart Irango telebistan egindako elkarrizketa batean, Irango Guardia Iraultzaileko (IRGC) komandante batek "Errepublika Islamikoaren defentsa doktrina berrantolatu, modernizatu eta garatzearen" alde egin zuen.

"Hemendik aurrera, egiten dugun ekintza orok, defentsiboa bada ere, izaera erasokorra izan behar du", esan zuen Yadollah Javani Gai Politikoetarako IRGCko komandanteordeak, Irango indar armatuek "ikuspegi eraldatzaileak" hartuko dituztela iragartzearekin batera.

"Etsaiak jakin behar du ezin duela ustekabeko erasorik egin, ezta ustekabean hartu ere. Agian ezusteko estrategikoen zain egon beharko luke", ohartarazi zuen.

Adierazpen horiek Teheran eta Washingtonen arteko harremanak oso gaiztotuta daudenean datoz. Aurreko ostiralean bertan, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen Ormuzeko itsasartea "Estatu Batuen lurralde" izendatzeko asmoa duela, "Iran garaitu" ondoren.

Trumpen baieztapenaren ondoren, Irango indarrek adierazi zuten ez dutela amore emango AEBren "erabateko porrota" lortu arte. Eta ildo horretan, atzo bertan, 30.000 dolarreko ordainsaria iragarri zuten soldadu estatubatuar bat hil, harrapatu eta entregatzen duen edozein irandarrentzat. Emakume batek egiten badu, bainera, bikoiztu egingo diote ordainsaria.

"AEBetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar (21.500 euro inguru) edo 5.000 milioi rial irandar jasoko ditu", iragarri zuen zehazki Irango Armadako komandante buruak, Amir Hatami jeneralak.

Ormuzeko itsasartea AEBko lurralde izendatuko duela adierazi du Trumpek
Iran Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

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