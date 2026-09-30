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Euskal pilota Kubara itzuliko da Jai Alai pilotalekuaren zaharberritze proiektu bati esker
Kuban, enpresa pribatuen jarduerak errazteko neurri berriak indarrean sartu ondoren, Nazioarteko Pilota Federazioak eta Kubako agintariek pilotalekua zaharberritzeko asmoa dute. "Oihuen jauregia" izenez ezaguna, 1901ean ireki zituen ateak eta, bere garairik onenean, Hollywoodeko izar handiak izan ziren handik bisitan. Mikel Ayestaranen bideoa, Kubatik.
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