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SpaceX-ek lurraren orbitan jarri du lehen aldiz Starship ontzia
Hamalaugarren proban "mugarri garrantzitsua" lortu du Elon Musken konpainiak. Hegaldia 12:49ean (GMT) atera da Texasen enpresak duen konplexutik eta, orbitan hainbat buelta eman ondoren, hiru ordu geroago lurreratu da. Hegaldian zehar, 26 V3 satelite orbita iraunkorrean arrakastaz hedatzea ere lortu dute. Beraz, gailu berri horiek Starlink konstelazioan integratu dira maila operatiboan.
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