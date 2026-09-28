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SpaceX-ek lurraren orbitan jarri du lehen aldiz Starship ontzia

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) 13 September 2026, US, Merritt Island: A SpaceX Falcon 9 rocket launches from Space Launch Complex-40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying a Boeing-built O3b mPOWER satellites owned and operated by a Luxembourg-based satellite telecommunications network provider, SES. Photo: Charles Briggs/ZUMA Press Wire/dpa Charles Briggs/ZUMA Press Wire/d / DPA 13/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamalaugarren proban "mugarri garrantzitsua" lortu du Elon Musken konpainiak. Hegaldia 12:49ean (GMT) atera da Texasen enpresak duen konplexutik eta, orbitan hainbat buelta eman ondoren, hiru ordu geroago lurreratu da. Hegaldian zehar,  26 V3 satelite orbita iraunkorrean arrakastaz hedatzea ere lortu dute. Beraz, gailu berri horiek Starlink konstelazioan integratu dira maila operatiboan. 

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