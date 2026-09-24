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Trumpek elkarrekin lan egitea eskaini dio Xi Jinpingi, bi herrialdeentzat "etorkizun hobea" lortzeko
Donald Trump AEBko presidenteak elkarrekin lan egitea eskaini dio ostegun honetan Xi Jinping Txinako presidenteari, bi herrialdeentzat "etorkizun hobea" sortzeko, Etxe Zurian harrera egin ondoren. Bere aldetik, buruzagi asiarrak ziurtatu du bi potentziek lehiatzen jarraitu behar dutela, baina "gatazkatik eta konfrontaziotik" urrun.
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