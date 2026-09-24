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Trumpek elkarrekin lan egitea eskaini dio Xi Jinpingi, bi herrialdeentzat "etorkizun hobea" lortzeko

Iragarkia
Washington (United States), 24/09/2026.- United States President Donald J Trump welcomes Chinese President Xi Jinping on the South Portico of the White House in Washington, DC, USA, 24 September 2026. President Xi is on a three-day state visit, marking his first trip to DC in 11 years. (Estados Unidos) EFE/EPA/Annabelle Gordon / POOL
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak elkarrekin lan egitea eskaini dio ostegun honetan Xi Jinping Txinako presidenteari, bi herrialdeentzat "etorkizun hobea" sortzeko, Etxe Zurian harrera egin ondoren. Bere aldetik, buruzagi asiarrak ziurtatu du bi potentziek lehiatzen jarraitu behar dutela, baina "gatazkatik eta konfrontaziotik" urrun.

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