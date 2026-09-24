CNN, MSNBC eta Politico hedabideei Etxe Zurira sartzen utz diezaiela agindu dio epaile batek Trumpi
Epaiaren arabera, neurria ez zuten exekutatu "prozesu konstituzionalki egokia" erabilita. Betoa jarri zien Trumpek hedabide horiei, albiste faltsuak argitaratzea eta segurtasun nazionala kaltetzea egotzita.
CNN eta MSNBC eta Politico hedabideei Etxe Zurira berehala sartzen uzteko agindua eman dio ostegun honetan epaile federal batek AEBko Gobernuari, Donald Trump AEBko presidenteak hedabide horiei betoa jarri ostean, "albiste faltsuak argitaratzea eta segurtasun nazionalari kalte egitea" egotzita.
Timothy Kelly magistratuak zehaztu duenez, neurria exekutatzeko prozesuak ez zuen "Konstituzioa egoki bete". Epai horrek azpimarratu duenez, "aldeek jakinarazpena jaso behar dute, eta entzunteko aukera izan, Gobernuak Konstituzioark babesten duen interesa kendu aurretik". Trumpen Administrazioak, berriz, apelazioa aurkezteko aukera baino ez zuen adierazi, egiaztapenak kendu eta egun batzuetara.
Asteazkenean egindako entzunaldian, Michael Velchik Justizia Departamentuko abokatuak argudiatu du CNNk, MSNBCk eta Politicok zabaldutako informazioek arriskuan jartzen zutela AEBko segurtasun nazionala, eta Trumpek, presidente gisa, Etxe Zurira nor sar daitekeen erabakitzeko eskubidea duela.
Aldiz, Ted Boutrous aipatutako hedabideen abokatuak adierazi duenez, "segurtasun nazionala" debekua iragarri eta egun batzuetara aipatu zuen, eta Administrazioaren aurkako demanda aurkeztu ondoren, neurria hartu ondoren "bonbilla piztu izan balitzaio bezala".
Halaber, salaketaren arabera, haren ordezkariek Etxe Zuriaren gutunak baino ez zituzten jaso, debekua iragarri eta egun batzuetara, debekuaren arrazoiak azaltzeko, eta salaketa judiziala aurkeztu zuten. Gainera, Exekutibo errepublikanoak kanporatzea justifikatzeko CNNren artikuluak "albiste konbentzionalak" zirela adierazi du, eta horietatik guztietatik bakarra Etxe Zurira sarbidea zuen kazetari batek idatzi zuela.