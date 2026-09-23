Iranek eta AEBk batzarra egin dute New Yorken, negoziazio prozesuari berrekiteko ahaleginean
Trumpen ordezkari bereziak, Steve Witkoffek, bitartekarien lana goraipatu du, eta kontaktuak "eraikitzaileak eta etorkizun handikoak" izatea nahi duela adierazi du.
Irango Gobernuak asteazken honetan baieztatu duenez, asteartean bilera bat izan zuten Abbas Araqchi Irango Atzerri ministroak eta Steve Witkoffek, Donald Trump AEBko presidentearen ordezkariak, "Qatarren bitartekaritzarekin", bake akordio baterako negoziazio prozesua berriz martxan jartzeko ahaleginean.
"AEBrekin interakzioa Qatarreko bitartekari baten bidez izan zen ", esan du Esmaeil Baqaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak, eta azpimarratu du batzarrean negoziazio prozesurako baldintzak mahaigaineratu zituztela.
Hala, baldintza horien artean omen daude "gerra eremu guztietan amaitzea", "AEBk ekintza oldarkorrak bertan behera uztea, besteak beste, itsas blokeoa eta gerra ekonomikoa", eta "Irango ondasunak desizoztea", IRIB Irango telebista kate publikoak jaso duenez.
Witkoffek, bere aldetik, adierazi du elkarrizketak "luzeak" izan direla eta "bitartekarien bidez" egin direla, eta horiek mezuak alde batetik bestera helarazi dituztela, harreman zuzenak saihestuz.
Trumpek berak asteartean adierazi zuenez, bilera bat izan zuen New Yorken dagoen Irango ordezkaritzarekin, Nazio Batuen Erakundearen 81. batzar orokorra zela eta. Aldi berean, bilera "oso ondo" joan zela azpimarratu zuen, bestelako xehetasunik gabe.
Trumpek ez zuen zehaztu norekin bildu den, baina ordu batzuk lehenago esan zuen Iranekin akordioa azaroaren 3rako aurreikusita dauden agintaldi erdiko "hauteskundeen ostean" iritsiko dela.