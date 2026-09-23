Delcy Rodriguezek historikotzat jo du Trumpekin izandako bilera, eta emandako "babesa" eskertu dio
2015etik lehen aldiz elkartu dira bi herrialdeetako agintari gorenak. Venezuelako behin-behineko presidenteak azaldu duenez, arlo estrategikoetan (esaterako, energian, meatzaritzan eta segurtasunean) lankidetza sustatzea izan da solasaldiaren gai nagusietako bat.
Delcy Rodriguez Venezuelako behin-behineko presidenteak historikotzat jo du astearte honetan Donald Trump AEBko presidentearekin New Yorken egindako bilera, NBEren Batzar Nagusiaren baitan, eta adierazi du lankidetza estrategikoaz jardun dutela bereziki.
"Bilera historikoa izan dugu Donald Trump AEBko presidentearekin, eta aldebiko harremana indartzeari buruz hitz egin dugu", idatzi du Rodriguezek X sare sozialeko bere kontu ofizialean.
Venezuelako buruzagiak eskerrak eman dizkio Trumpi Venezuela harreman multilateraletan berriz sartzeko "prozesuari emandako babesagatik"; izan ere, 2018tik lehenengo aldiz egon da Venezuelako presidente bat NBEren biltzarrean.
Rodriguezek gaineratu duenez, arlo estrategikoetan lankidetza sustatzea izan da Lotte New York Palace hotelean egin duten bileraren erdigunea; besteak beste, energiaz, meatzaritzaz eta segurtasunaz mintzatu dira.
Bi agintariez gain, Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak, Scott Bessent Altxorraren idazkariak, Susie Wiles Etxe Zuriko kabineteburuak eta Stephen Miller kabineteburuordeak parte hartu dute batzarrean.
Bilera ateak itxita egin dute, eta prentsak ez du bertan egoteko aukerarik izan, Trumpek New Yorken izandako beste bilera batzuetan ez bezala, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin izandakoan, esaterako.
Caracasen eta Washingtonen arteko aldebiko harremanen "aro berria" elkarrizketaren bidez bideratu behar dela azpimarratu du Rodriguezek.
Halaber, eskerrak eman dizkio Trumpi, Etxe Zuriak ekainaren 24ko lurrikaren larrialdian emandako babesagatik.
Venezuelak AEBri petrolio erreserben zati bat emateko akordio polemikoaren ostean egin dute hitzordua, Nicolas Maduro preso dagoen espetxetik oso gertu.
AEBko presidente baten eta Venezuelako agintari baten arteko lehen bilera izan da hamaika urtean baino gehiagoan, lehenengoa Barack Obamak eta Nicolas Madurok 2015eko Ameriketako Goi-bileran egin zuten bileratik, Panaman.