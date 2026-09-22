Trumpek uste du azaroko hauteskundeen ostean akordio bat egongo dela Iranekin, bestela herrialdea “suntsitzeko” mehatxua bota du
AEBk, Danimarkak eta Groenaldiak irlari buruzko akordioa sinatu dute gaur, asteartean, eta Trumpek iragarri du “berehala” bi base handi zabalduko dituela bertan.
Donald Trump AEBko presidenteak Iran "suntsituko" ote duen galdetu dio bere buruari astearte honetan, NBEko Batzar Nagusian egindako agerraldian, baina azaroaren 3ko hauteskunde legegileen ostean gerrari amaiera emateko akordioa lortuko duela uste duela gaineratu du.
Hala, AEBko presidenteak aldarrikatu du berak "bakea" egiten duela beste batzuek bakeaz hitz egiten duten bitartean.
Halaber, Ukrainako gerra jendeak uste baino "azkarrago" amaituko dela ziurtatu du: "Errusiako eta Ukrainako buruzagiekin oso estu lan egiten ari gara, eta auzi hori konpontzea lortuko dugu. Uste dut jendeak uste baino azkarrago gertatuko dela".
Bere hitzaldian, gainera, Latinoamerikan jarri du arreta, eta eskualde horretan indar militarra erabiltzearekin mehatxatu du bere interesak arriskuan ikusten baditu. Horien artean, narkotrafikoaren "epizentroa" izatea leporatu dio Mexikori, eta Claudia Sheinbaumeko Gobernuari lurraldearen "kontrola berreskuratzea" eskatu dio.
Kuba, "huts egindako Estatua"
Kubak Nazio Batuen Erakundean duen ordezkaritzak osoko bilkura utzi du, Trumpek "huts egindako Estatua" dela esan eta Gobernuak uharteari egiten dion presioaz harrotu ostean.
"Erabat porrot egin duen Estatua da. Inoiz ez bezala porrot egiten ari da eta erortzen amaituko da", adierazi du AEBko presidenteak bere hitzaldian, eta bere Administrazioa “Kuban funtsezko aldaketa baten bila" dabilela adierazi du.
"Bi base handi" Groenlandian, "berehala"
Groenlandiari buruzko akordioari dagokionez, Trumpek ziurtatu du "berehala" hasiko direla uhartean bi base militar handi eraikitzen. Izan ere, astearte honetan bertan sinatu dute akordioa alde guztiek.
"Berehala hasiko dugu kokapen egokietan presentzia militar handia izateko prozesua. Tamaina handiko bi base militar eraikiko ditugu", iragarri du.