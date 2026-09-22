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Trump se pregunta si "aniquilar" a Irán, pero cree que habrá un acuerdo tras las elecciones

Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia han firmado este martes el acuerdo de seguridad sobre la isla. El presidente estadounidense ha asegurado que abrirá de forma “inminente” dos grandes bases en la isla ártica. 

NEW YORK (United States), 22/09/2026.- US President Donald Trump delivers his speech during the General Debate of the 81st session of the United Nations (UN) General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 22 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek uste du azaroko hauteskundeen ostean akordio bat egongo dela Iranekin, bestela herrialdea “suntsitzeko” mehatxua bota du

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha preguntado este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, si "aniquilar" a Irán, pero ha añadido que cree que llegará a un acuerdo para poner fin a la guerra tras las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Así, el presidente estadounidense ha reivindicado que él “hace la paz” mientras otros solo hablan de ella.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que la guerra de Ucrania terminará “más rápido” de lo que la gente cree: "Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa".

Durante su intervención, además, ha puesto el foco en Latinoamérica, región a la que ha amenazado con usar la fuerza militar su ve amenazados sus intereses. Entre ellos, ha acusado a México de ser el epicentro" del narcotráfico y ha exigido al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum "recuperar el control" de su territorio.

Cuba, "Estado fallido"

La delegación de Cuba ante la ONU ha abandonado el pleno después de que Trump afirmara que es "un Estado fallido" y presumiera de la presión que su Gobierno ejerce sobre la isla.

"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca y acabará cayendo", ha declarado el presidente estadounidense durante su intervención, y ha afirmado que su Administración "busca un cambio fundamental en Cuba" que, según ha dicho, está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.

New York (United States), 22/09/2026.- (L-R) US President Donald Trump, Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen and Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen show signed documents during the signing ceremony for a trilateral Arctic security agreement between the United States, Denmark, and Greenland at the UN Headquarters in New York, New York, USA, 22 September 2026, on the sidelines of the United Nations General Assembly (UNGA). (Dinamarca, Groenlandia, Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT

Momento de la firma. Foto: EFE

"Dos grandes bases" en Groenlandia, "de inmediato"

En cuanto al acuerdo sobre Groenlandia, que ha sido ratificado este martes con la firma de las partes, Trump ha asegurado que su país comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares en la isla.

"Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura", ha anunciado.

Onu Organización Naciones Unidas Donald Trump Estados Unidos Internacional

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