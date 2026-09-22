Trump se pregunta si "aniquilar" a Irán, pero cree que habrá un acuerdo tras las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha preguntado este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, si "aniquilar" a Irán, pero ha añadido que cree que llegará a un acuerdo para poner fin a la guerra tras las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Así, el presidente estadounidense ha reivindicado que él “hace la paz” mientras otros solo hablan de ella.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que la guerra de Ucrania terminará “más rápido” de lo que la gente cree: "Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa".

Durante su intervención, además, ha puesto el foco en Latinoamérica, región a la que ha amenazado con usar la fuerza militar su ve amenazados sus intereses. Entre ellos, ha acusado a México de ser el epicentro" del narcotráfico y ha exigido al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum "recuperar el control" de su territorio.

Cuba, "Estado fallido"

La delegación de Cuba ante la ONU ha abandonado el pleno después de que Trump afirmara que es "un Estado fallido" y presumiera de la presión que su Gobierno ejerce sobre la isla.

"Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca y acabará cayendo", ha declarado el presidente estadounidense durante su intervención, y ha afirmado que su Administración "busca un cambio fundamental en Cuba" que, según ha dicho, está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.