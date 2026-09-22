Sánchez no acudirá a la recepción que ofrece Trump por la Asamblea General de la ONU

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asistirá a la recepción que ofrecerá este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los cabezas de delegación de los países con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según fuentes de su Gobierno, por motivos de agenda.

A pesar de que Sánchez recibió la invitación de Trump para estar presente en esa recepción, que es habitual todos los años con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, pero no irá finalmente a ella.

El programa oficial de sus actividades para la jornada de este martes no recoge, a priori, ningún evento al que asista por la tarde, coincidiendo con esa recepción.

El jefe del Ejecutivo no acudió el año pasado a la recepción ofrecida por Trump, tampoco estuvo presente en la de 2024, evento en el que actuó de anfitrión el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que coincidió con su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

Sánchez sí acudirá este martes, junto a su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la apertura del debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU, en la que intervendrá Trump.

Antes, tiene prevista una reunión con el primer ministro británico, Andy Burham, y después asistirá a un homenaje a la escritora y periodista Gloria Steinem, considerada como un referente del movimiento feminista.