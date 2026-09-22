Las revelaciones del hermano de Diana que incomodan a Carlos III

El conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, publica sus memorias "Swan Song: Diana, My Sister", en las que recupera episodios de la vida de su hermana, su matrimonio con el entonces príncipe Carlos y los acontecimientos posteriores a su muerte en 1997.

Una de las principales revelaciones del libro se refiere a la reacción de Carlos tras la muerte de Diana en un accidente de tráfico en París. Spencer asegura que el entonces príncipe le llamó poco después de confirmarse el fallecimiento y que sonaba "eufórico", "como un ganador de la lotería".

En sus memorias, Spencer afirma que posteriormente llegó a pensar que Carlos pudo haber visto la muerte de Diana como una oportunidad para casarse con Camilla, aunque reconoce que no podía saber qué estaba pensando realmente.

Buckingham Palace ha cuestionado este relato y ha señalado que el rey es consciente de que "el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, el juicio y la memoria". Spencer, por su parte, ha defendido en una entrevista con la BBC que sus recuerdos son precisos.