Las revelaciones del hermano de Diana que incomodan a Carlos III
El conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, publica sus memorias "Swan Song: Diana, My Sister", en las que recupera episodios de la vida de su hermana, su matrimonio con el entonces príncipe Carlos y los acontecimientos posteriores a su muerte en 1997.
Una de las principales revelaciones del libro se refiere a la reacción de Carlos tras la muerte de Diana en un accidente de tráfico en París. Spencer asegura que el entonces príncipe le llamó poco después de confirmarse el fallecimiento y que sonaba "eufórico", "como un ganador de la lotería".
En sus memorias, Spencer afirma que posteriormente llegó a pensar que Carlos pudo haber visto la muerte de Diana como una oportunidad para casarse con Camilla, aunque reconoce que no podía saber qué estaba pensando realmente.
Buckingham Palace ha cuestionado este relato y ha señalado que el rey es consciente de que "el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, el juicio y la memoria". Spencer, por su parte, ha defendido en una entrevista con la BBC que sus recuerdos son precisos.
"La olvidaremos pronto"
El hermano de Diana asegura también que Carlos le dijo durante una conversación telefónica posterior a la muerte de su hermana: "La olvidaremos pronto". Según Spencer, la llamada se produjo después de una discusión sobre la presencia de los príncipes Guillermo y Enrique, entonces de 15 y 12 años, en el cortejo fúnebre de su madre.
Spencer se había opuesto a que ambos caminaran detrás del féretro durante el recorrido por Londres porque consideraba que Diana no habría querido que sus hijos afrontaran aquella situación.
El hermano de Diana relata además que la reina Isabel II, a través de su secretario privado, le ofreció recuperar de forma póstuma para Diana el tratamiento de "Su Alteza Real". Según el libro, rechazó la propuesta porque consideró que llegaba demasiado tarde.
Diana llegó a plantearse no casarse con Carlos
Las memorias también recogen que Diana se planteó cancelar su boda con Carlos antes del enlace de 1981 porque temía que él no la quisiera. Según Spencer, su hermana habló de sus dudas con su padre, aunque finalmente decidió casarse con el heredero al trono británico.
La pareja tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique, pero su relación se deterioró con los años. El matrimonio terminó oficialmente con su divorcio en 1996, después de un largo periodo de crisis y de enfrentamientos públicos.
Spencer afirma asimismo que Diana le contó que su marido estaba enamorado cuando ella le comunicó que quería divorciarse. El hermano asegura que desconocía a quién se refería y que no sabía por qué Diana creía algo que consideraba "improbable". En declaraciones a la BBC, ha insistido en que esas fueron las palabras que escuchó de su hermana.
Los últimos años de Diana
El libro aborda también las dificultades que atravesó Diana durante sus últimos años. Spencer afirma que su hermana condujo en más de una ocasión hasta Beachy Head, el acantilado de roca caliza más alto de Inglaterra, mientras contemplaba acabar con su vida.
Según Spencer, el amor por sus hijos fue lo que evitó que siguiera adelante con esos pensamientos.
Diana se casó con Carlos en 1981, cuando tenía 20 años, en una boda seguida en todo el mundo. La pareja tuvo a Guillermo y Enrique. En 1995, un año antes de su divorcio, Diana concedió una entrevista a la BBC en la que se refirió a la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles con la conocida frase de que había "tres personas" en su matrimonio.
Carlos y Camilla se casaron en 2005. Diana murió en 1997 en un accidente de tráfico en París mientras el vehículo en el que viajaba era perseguido por fotógrafos.
"Un testigo de la historia"
Spencer, que pronunció el discurso durante el funeral de Diana en 1997, explica que ha escrito el libro porque considera que era su "deber" como "testigo de la historia". Asegura que ha querido dejar por escrito lo que considera un relato sincero sobre la vida de su hermana antes del 30.º aniversario de su muerte.
El hermano de Diana afirma además que conoce otros episodios relacionados con Carlos que ha decidido no incluir en sus memorias y que este libro será su última palabra sobre el asunto.