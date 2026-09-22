La Casa Blanca lanza "Trump TV" tras el veto a los medios de comunicación estadounidenses

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este lunes "Trump TV", su propio canal institucional de YouTube, que emitirá sin interrupciones discursos pasados y nuevos anuncios del presidente estadounidense. Las retransmisiones llegan en plena polémica por el veto impuesto a varios medios de comunicación a los que el republicano acusa de publicar "noticias falsas" sobre él y su Administración.

"Estamos en directo. Trump TV está ya en streaming", ha dicho la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que la plataforma emitirá de manera continua e incluirá "anuncios", "grandes momentos pasados" y "lo último y mejor de la Administración". "Todo en un solo lugar", ha señalado.

La plataforma ha arrancado su emisión con un discurso de Donald Trump del pasado 3 de julio en el monte Rushmore durante los actos por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, un estreno que llega el día en el que las cadenas de la cobertura conjunta de la Casa Blanca suspendieron sus actividades después de que la Presidencia impidiera a CNN realizar su cobertura.



Trump anunció durante el fin de semana que prohibiría el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, que han presentado una demanda contra el mandatario y altos cargos de la Administración por el citado veto. Las cadenas CBS, FOX News, NBC y ABC suspendieron horas después sus actividades en apoyo a CNN.

Las cinco cadenas se turnan para filmar al presidente y proporcionar imágenes en directo al resto de televisiones y medios de comunicación, por lo que de ellas depende la cobertura de la Casa Blanca que hagan medios locales e internacionales.



Tras ello, Trump defendió el lunes su decisión de vetar de la Casa Blanca a estos medios, a los que ha calificado de "payasos de tercera", al tiempo que les ha reprochado que "solo publican cosas negativas" sobre él y que "violan la seguridad nacional con noticias falsas y difamatorias de 'fuentes' desconocidas".