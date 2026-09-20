GUERRA EN UCRANIA
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Al menos tres muertos en la región de Moscú por un gran ataque de Ucrania en el último día de las elecciones

El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que en respuesta a los ataques "continuará e incrementará los ataques contra objetivos militares en Kiev".
Moscú, 20/09/2026.-Dos personas murieron y otras 21 personas, entre ellas varios menores, resultaron heridas este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales. EFE/Cuenta oficial en X del ministro de exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos tres personas han fallecido por un ataque masivo de drones y misiles Flamingo lanzados por las fuerzas ucranianas contra la región de Moscú en la noche pasada, según han informaron las autoridades locales.

El ataque, que ha afectado al menos once localidades de la región de Moscú, ha tenido lugar en el tercer y principal día de las elecciones legislativas en Rusia.

Debido al ataque también se han aplazado o cancelado casi 450 vuelos en los aeropuertos de la capital rusa.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha acusado a Ucrania de intentar frustrar la celebración de las elecciones legislativas. "Con el fin de frustrar la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos de la Federación Rusa en las elecciones a la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento), el régimen de Kiev intentó un ataque masivo contra el territorio de Rusia los días 19 y 20 de septiembre de este año utilizando drones y misiles de crucero Flamingo", señala la nota castrense.

Según Defensa, todos los misiles de crucero Flamingo lanzados por el enemigo fueron destruidos "cuando se aproximaban a objetivos civiles en la región de Moscú".

El departamento castrense ha añadido que en respuesta, Rusia "continuará e incrementará los ataques contra objetivos militares en Kiev".

 

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