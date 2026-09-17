Bruselas aclara a Trump que su plan para estrechar lazos con Canadá "no va en contra de nadie"

La Comisión Europea ha respondido este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su plan para profundizar su asociación con Canadá "no va en contra de nadie". Esta declaración llega después de que el mandatario estadounidense amenazara al bloque comunitario con imponer grades aranceles o, incluso, suspender el comercio de forma directa.

"Como dejó claro ayer nuestra presidenta (Ursula von der Leyen), la propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no va en contra de nadie, sino a favor de nuestra fortaleza común", ha afirmado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

En su discurso, la jefa del Ejecutivo comunitario abogó por ofrecer a Canadá convertirse en el "primer miembro asociado de la UE". Aunque Von der Leyen no ofreció detalles específicos sobre la arquitectura legal de este nuevo estatus, el anuncio ha causado estupor y sorpresa en varias capitales europeas.

La dura reacción de la Casa Blanca se produjo precisamente tras este anuncio en el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU), pronunciado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Al encuentro asistió como invitado de honor el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien fue recibido entre aplausos y tiene previsto intervenir ante la Eurocámara este jueves.