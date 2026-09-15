EE. UU. reconoce oficialmente que cuenta con armas de "control espacial" desplegadas en órbita
Las autoridades de Estados Unidos han confirmado el despliegue de armas de "control espacial" en órbita y han resaltado que estas capacidades permiten "defender" al país frente a "acciones adversarias hostiles", en el primer reconocimiento oficial por parte de Washington sobre estas capacidades.
"Hoy seguimos garantizando que estamos preparados para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan", ha dicho el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, quien ha resaltado que "Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios".
Meink ha destacado durante la conferencia Air, Space and Cyber Conference que el anuncio es intencionado y que las palabras elegidas para el mismo "están muy bien pensadas". "Es crucial que mantengamos nuestro dominio, no solo en el aire, sino en el espacio, así que tuvimos que dar pasos para garantizar que si somos amenazados, podemos hacer frente a la situación", ha sostenido.
Sin embargo, ha declinado dar más detalles sobre estas capacidades militares y ha argumentado que, si bien reconocer la existencia de este armamento situado en órbita puede ser disuasorio, "hablar de los detalles de lo que se está haciendo no beneficiaría a esa disuasión", según una nota publicada por la propia conferencia a través de su página web.
"No vamos a hablar de los detalles de lo que estamos haciendo, ni de si hemos realizado pruebas o no, ni de nada por el estilo", ha recalcado. "Simplemente diría que el entorno espacial es crucial para la seguridad militar y económica, y debemos asegurarnos de que Estados Unidos pueda operar libremente en él", ha apostillado Meink.
Por su parte, un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense ha remarcado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión ABC que "estas capacidades pueden ser usadas para propósitos ofensivos y defensivos, según ordenen los comandantes de combate".
¿Qué ha dicho China?
Por su parte, China ha defendido un uso pacífico del espacio ultraterrestre y ha instado a Estados Unidos a dejar de expandir el despliegue militar en este entorno.
El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores Guo Jiakun ha declarado en una rueda de prensa ordinaria que Pekín siempre ha salvaguardado la seguridad espacial y se ha opuesto a la militarización y a la conversión del espacio en campo de batalla.
Guo ha asegurado que Pekín espera que el espacio ultraterrestre se convierta en "una plataforma de cooperación y beneficio mutuo para la humanidad" y que China está dispuesta a trabajar con todos los países para explorar y utilizar el espacio con fines pacíficos, oponerse con firmeza a su militarización e impulsar los avances científicos y tecnológicos espaciales.
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