Demócratas en el Congreso de EE.UU. abogan por ralentizar el desarrollo de la IA tras las alarmas de gigantes del sector, pero Trump dice que "no ocurrirá"
El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, ha pedido este domingo al Congreso "actuar con urgencia" para ralentizar la inteligencia artificial (IA) tras las alarmas de gigantes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk.
Jeffries ha adelantado que el martes habrá una reunión con los demócratas de la Cámara Baja en la que "una prioridad importante será la acción en inteligencia artificial" después de las advertencias que desató el sábado Amodei, el fundador y director ejecutivo de Anthropic, sobre los crecientes riesgos de la IA.
"Deberíamos tomar medidas decisivas ahora para, como los directores ejecutivos han reconocido recientemente, desacelerar el ritmo de desarrollo (de la tecnología) para proteger al pueblo estadounidense y garantizar que la IA proceda de manera segura", ha añadido.
Jeffries no ha aclarado qué medidas específicas impulsaría, pero ha criticado la inacción de los republicanos, mientras el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha rechazado este domingo una moratoria de emergencia porque el desarrollo de la IA debe seguir para evitar que China tenga el liderazgo.
En el mismo sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha tachado este domingo de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial. "Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", ha declarado Trump a los medios.
"Estamos liderando ante China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo. Y, francamente, quiero mantenerlo de esa manera porque quien gane con la IA, gana", ha insistido el presidente.
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