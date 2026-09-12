Trump dice que le "encantaría" la reunificación de Irlanda y que ocurrirá "tarde o temprano"
El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ha señalado este sábado que le "encantaría" la reunificación de Irlanda, incidiendo en que Reino Unido tendría "algo que decir al respecto" y ha añadido que es algo que "ocurrirá tarde o temprano".
"No quiero causar ningún problema, pero te diré que me encantaría verlo unificado. Tengo amigos en ambos lados, gente estupenda. Son irlandeses. Me encantaría verlo unificado", ha afirmado en declaraciones junto al primer ministro irlandés, Michéal Martin, en el marco de su visita de dos días al país, principalmente para seguir un torneo de golf.
El mandatario estadounidense se referido a sí mismo como "el hombre adecuado" para poner en marcha este eventual proceso de reunificación, aunque ha agregado que el Reino Unido también "tendrá algo que decir al respecto".
La isla de Irlanda está dividida en dos partes, la República de Irlanda, y la provincia británica de Irlanda del Norte, desde 1921, tras décadas de enfrentamientos. El conflicto armado del Irlanda del Norte entre unionistas que abogan por mantener los lazos con Reino Unido y nacionalistas irlandeses que piden unificar Irlanda se prolongó casi 30 años hasta la firma de los tratados de Viernes Santo de 1998, dejando más de 3500 muertos. Pese a que en la actualidad siguen las tensiones entre ambas comunidades dichos acuerdos establecieron el un marco político para resolver la cuestión bajo un régimen autonómico bajo soberanía de Reino Unido.
Reacciones
Las reacciones a las controvertidas palabras de Trump no han tardado en llegar. Un portavoz de Downing Street ha afirmado que la postura del primer ministro británico, Andy Burnham, sobre la unificación de Irlanda permanece inalterada. "No tengo constancia de que exista un apoyo público mayoritario para otro referéndum y, hasta que eso cambie, no se celebrará ninguno", ha insistido.
Por su parte, el líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, que apoya la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, ha señalado que el futuro constitucional del territorio "lo decidirá el pueblo norirlandés y no los comentarios que se hagan en Londres, Dublín o Washington".
Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha denunciado que Trump "habla a la ligera" sobre Irlanda, y ha incidido en que estas declaraciones "frívolas" generan "tensiones innecesarias" como en el caso de anexionarse Groenlandia o Canadá.
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