Mamdani acudirá al homenaje del 11S en Nueva York, mientras Trump será el primer presidente en activo que no asista
Nueva York conmemorará este viernes el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre con la presencia del alcalde, Zohran Mamdani, y la ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump.
Mamdani confirmó en julio que acudirá al homenaje de la Zona Cero, una decisión que ha generado críticas entre algunos familiares de las víctimas y grupos de supervivientes por sus posiciones propalestinas y algunas de sus declaraciones y decisiones políticas.
El propio alcalde ha defendido su asistencia y ha asegurado que acudirá para honrar a las familias, los supervivientes y los equipos de emergencia.
Una ceremonia sin discursos políticos
El Memorial y Museo del 11S ha recordado que la ceremonia tiene un carácter no partidista. Desde 2012, los políticos no intervienen en el acto y acuden únicamente como testigos. Los familiares leen los nombres de las víctimas y se guardan siete momentos de silencio.
Entre los asistentes estarán los expresidentes Joe Biden, Bill Clinton, Barack Obama y George W. Bush.
Trump, en cambio, no acudirá a la Zona Cero. Será el primer presidente estadounidense en activo que no participe en el homenaje de Nueva York. El vicepresidente, JD Vance, acudirá en su lugar.
El mandatario participará en los actos conmemorativos del Pentágono, otro de los escenarios de los atentados. Según The New York Times, Trump quería pronunciar un discurso en la Zona Cero, pero las normas del homenaje no permiten intervenciones políticas. El presidente ha negado posteriormente esa versión.
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