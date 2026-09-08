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Netanyahu niega que Emiratos le advirtiera con anterioridad de los ataques del 7 de octubre

El diario 'Haaretz' ha publicado una información en la que asegura que EAU avisó al primer ministro de la operación, y, ante esta información, la oposición israelí ha acusado en bloque al primer ministro de ignorar las advertencias.
Jerusalem (Israel), 08/09/2026.- Benjamin Netanyahu (C), Israeli Prime Minister and leader of the Likud party, arrives for the party's presentation of new team members for the upcoming elections, in Jerusalem, Israel, 08 September 2026. Israel will hold elections for the 26th Knesset on 27 October 2026. (Elecciones, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed, advirtió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que Hamás estaba planeando un ataque de gran envergadura una semana y media antes de los atentados del 7 de octubre, ha informado este martes en exclusiva el diario Haaretz.

La cabecera israelí, que reconstruye cómo se fraguó este intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en "decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia", afirma que la conversación se produjo por vía telefónica, duró 45 minutos y que fue desoída por Netanyahu.

Sin embargo, el primer ministro israelí ha negado esas informaciones, alegando que las noticias publicadas “son falsas”. "Si hubo alguna información relevante, esta se transmitió a través de los canales de Inteligencia entre ambos países", se ha limitado a apuntar el Ejecutivo.

Desde Abu Dabi, gran aliado de Israel en la región, también han sido muy escuetos, afirmando que las autoridades emiratíes "no comentan" las publicaciones de los medios "ni sobre las especulaciones relativas a las conversaciones entre líderes gubernamentales", de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores.

La publicación del Haaretz ha generado una gran polémica en Israel, que tiene previsto celebrar elecciones legislativas a finales de octubre. De hecho, el líder de la oposición, Yair Lapid, ha señalado que, si Netanyahu "hubiera cumplido con su deber, la masacre se habría evitado".

Por su parte, el dirigente de Los Demócratas, Yair Lapid, ha ido más allá al pedir que se aparte al primer ministro tras conocer una "escalofriante realidad".

Mientras, el exjefe del Estado Mayor israelí y candidato a primer ministro, Gadi Eisenkot, ha prometido establecer una comisión de investigación para esclarecer los "fallos" que permitieron los ataques de las milicias palestinas, al tiempo que ha acusado a Netanyahu de difundir "teorías conspirativas falsas" para tratar de "culpar al sistema de seguridad" israelí del 7-O.

Israel Franja de Gaza Oriente Próximo Internacional

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