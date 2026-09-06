Sajonia-Anhalt vota con la ultraderecha como favorita

La ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) parte como favorita en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, con un 41 % de intención de voto según el último sondeo. La CDU del canciller Friedrich Merz se sitúa a 18 puntos, con un 23 %, mientras que La Izquierda, el SPD y Los Verdes quedarían por detrás.

El resultado no garantizaría a la AfD la mayoría absoluta, aunque sí la convertiría en la fuerza más votada con una amplia ventaja. Así, el principal reto del resto de partidos será evitar que la formación ultraderechista pueda gobernar en solitario, un escenario que podría darse si el SPD y Los Verdes no superan el umbral del 5 % y quedan fuera del Parlamento regional.

La CDU, que actualmente gobierna el estado en coalición con el SPD y el FDP, mantiene su veto tanto a pactar con la AfD como con La Izquierda. Una posible alianza entre conservadores, socialdemócratas y ecologistas tampoco alcanzaría por sí sola la mayoría absoluta, por lo que necesitaría apoyos puntuales de La Izquierda para gobernar en minoría.

La participación, clave

La apertura de los colegios electorales se ha producido a las 08:00 horas, y cerca de 1,7 millones de personas están llamadas a votar hasta las 18:00 horas. La participación determinará en buena medida la composición del futuro Parlamento regional y la capacidad de los partidos de superar el umbral electoral.

Otro factor de incertidumbre es la Alianza Sarah Wagenknecht (BSW), que las encuestas sitúan cerca del 5 %. Su entrada en el Parlamento podría complicar todavía más las negociaciones para formar Gobierno. Wagenknecht ya ha descartado facilitar la reelección del actual primer ministro, Sven Schulze, lo que podría abrir escenarios inéditos en el estado.

Alemania, expectante

Si logra gobernar en solitario, la AfD plantea medidas como una “ofensiva de deportaciones y remigración”, ayudas económicas por nacimiento vinculadas a la nacionalidad de los progenitores (con pasaporte alemán) y la prohibición de las banderas arcoíris en las escuelas públicas.

Sajonia-Anhalt es un estado federado con 2,14 millones de habitantes, la mayor parte de los cuales vive en pequeñas localidades o en zonas rurales. En este sentido, tiene 4 de 69 votos en el Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento alemán, donde están representados los Gobiernos de los 16 estados federados. El resultado de Sajonia-Anhalt se convierte así en una nueva prueba para el peso electoral de la ultraderecha en Alemania.