Hauteskunde eguna dute Saxonia-Anhalten, ultraeskuina faborito dela
08:00etan ireki dituzte hauteslekuak, eta 1,7 milioi pertsona daude botoa ematera deituta. AfDk bakarrik gobernatzea lortzen badu, "deportazioen eta migrazioaren kontrako erasoaldia" izango da.
Alemania ekialdeko Saxonia-Anhalt eskualdeko hauteskundeetan Alemaniarentzako Alternatiba (AfD) ultraeskuindarra da faboritoa. Azken inkesten arabera, botoen % 41 bereganatuko lituzke. Friedrich Merz kantzilerraren CDU alderdia 18 puntura egongo litzateke, % 23ko babesarekin; eta Ezkerra, SPD eta Berdeak atzetik geratuko lirateke.
Emaitza horrek ez lioke AfDri gehiengo osoa bermatuko, baina alde handiarekin bihurtuko luke alderdirik bozkatuena. Horrenbestez, gainerako alderdien erronka nagusia ultraeskuinak bakarrik gobernatzea eragoztea izango da. Aukera hori gerta liteke SPDk eta Berdeek % 5eko gutxieneko langa gainditzen ez badute eta, ondorioz, eskualdeko parlamentutik kanpo geratzen badira.
CDUk (gaur egun SPDrekin eta FDPrekin koalizioan gobernatzen du) ez du bere jarrera aldatu, eta AfD eta Ezkerrarekin hitzartzeko betoari eusten dio. Ildo horretatik, kontserbadoreen, sozialdemokraten eta ekologisten arteko balizko koalizioak ere ez luke gehiengo osoa lortuko bere kabuz; beraz, gutxiengoan gobernatzeko, Ezkerraren babesa beharko luke, noizbehinkakoa bada ere.
Parte-hartzea, gakoa
08:00etan ireki dituzte hauteslekuak, eta 1,7 milioi pertsona daude deituta botoa ematera, 18:00ak arte. Parte-hartzeak eragin handia izango du etorkizuneko eskualdeko parlamentua nola osatuko den zehazteko, baita alderdiek hauteskundeetako gutxieneko langa gainditzen duten argitzeko ere.
Beste ziurgabetasun faktore bat Sahra Wagenknecht Ituna (BSW) da. Izan ere, alderdi horrek ordezkaritza lortzeak are gehiago zaildu ditzake gobernua osatzeko negoziazioak. Inkesten arabera, % 5 inguruko babesa lor dezake. Testuinguru horretan, BSWk baztertu egin du Sven Schulze egungo lehen ministroa berriro hautatzeko bidea erraztea. Horrek orain arte estatuan ikusi gabeko eszenatokiak ekar ditzake.
Alemania, zain
Bakarrik gobernatzeko aukera izanez gero, AfDk hainbat neurri ezarri nahi ditu, besteak beste, “deportazioen eta remigrazioaren aldeko erasoaldia”; jaiotzagatik ematen diren laguntza ekonomikoak gurasoen nazionalitatearekin lotzea (pasaporte alemanarekin, hain zuzen) eta LGTB banderak ikastetxe publikoetan debekatzea.
Saxonia-Anhalt 2,14 milioi biztanleko estatu federatua da, eta biztanle gehienak herri txikietan edo landa-eremuetan bizi dira. Alemaniako Parlamentuko Goi Ganberan 69 ordezkarietatik 4 ditu, eta 16 estatu federatuetako gobernuak daude bertan ordezkatuta. Hala, Saxonia-Anhalteko hauteskundeen emaitza beste proba bat izango da Alemanian ultraeskuinak hautesleengan duen indarra aztertzeko.
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