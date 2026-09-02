UKRAINAKO GERRA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Von der Leyenek eta Ruttek "presio handiagoa" egingo diote Moskuri Leipzigeko erasoaren ostean

Europako Batzordearen presidenteak uste du horrelako gertakariak "normaltasun berria" direla, eta europarrek "aurrerapausoa ematea" eskatzen dutela.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte REMITIDA / HANDOUT por DATI BENDO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/9/2026
Von del Leyenek eta Ruttek "presio gehiagorekin" mehatxatu dute Errusia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak eta Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak asteazken honetan adierazi dutenez, Errusiaren aurkako presioak aurrera jarraituko du eta "areagotu" egingo da, Leipzigeko (Alemania) aireportu batean droneekin egindako eraso hibridoaren ostean.

"Europak eta NATOk, Errusiaren gaineko presioari eustsi eta areagotu egingo dute. Eta ez gara geldituko, Errusiak Ukrainan haurrak, gizonak eta emakume errugabeak bonbardatzeari eta hiltzeari utzi arte", azaldu du Von der Leyenek Rutterekin Europar Batasuneko Exekutiboaren egoitzan bilera egin ondoren.

Von der Leyenen arabera, Leipzigen gertatutakoak "Errusiak Europar Batasuneko lurzoruan eskaladari ekin" diola esan nahi du, eta "normaltasun berri" horren aurrean, europarrek "urrats bat aurrera" egin behar dute. Hala, Europak prest egon behar du "Errusiaren ausarkeriari azkarrago eta eraginkorrago erantzuteko".

Testuinguru horretan, adierazi du kontuan hartu behar dela EBren azpiegiturak "lehen mailako helburuak" direla eta, beraz, babestu egin beharko direla.

Halaber, Europako politikaren arabera, EBk "Errusiaren helburu den edozein estatu kide" babestuko du, eta Europak "dagoeneko badituela horrelako erasoei aurre egiteko gai diren erantzun azkarreko ekipoak", EBren barruan zein kanpoan.

Bestalde, Von der Leyenek iragarri du EBk Ukrainaren beste eskaera bat jaso duela, "milaka milioi eurokoa", Ukrainako aireko defentsak ordaintzeko, Patriot PAC-3 aireko defentsa sistemak barne. Eskaera hori "aztertzen" ari dira estatu kideak, eta "norabide egokian" aurrera doazela esan du.

Azkenik, NATOrekiko lankidetza baloratu du, eta azaldu du Europak "bizkorrago mobilizatu behar dituela bere defentsa-bailabideak", eta beharrezkoa dela "alerta-sistema azkarragoa eta Europa osoan integratua" izatea eta "mehatxuak azkarrago atzemateko gai izatea".

NATO, Ukrainaren defentsan

Bestalde, Mark Ruttek adierazi du ez "industriak aurrerapauso bat emateaz harago", lantegi edo ekoizpen-lerro berriekin; horrez gain, "sektoreko enpresen arteko lankidetza sustatu" behar da, bai Europa barruan, bai Aliantza osoan.

Ruttek gaineratu duenez, "Errusiak gero eta ausartago" jokatzen du, eta "gero eta drone eta misil gehiago sartzen dira gure aire-espazioan ekialdeko hegal osoan, eta horrek arriskua areagotzen du". Halaber, "gure lurraldearen aurka zuzendutako jarduerak" ugaritu direla ohartarazi du, hala nola Ukrainarako defentsa-ekipoak ekoizten dituzten lantegietan eragindako suteak edo Errusiak Leipzigen egindako eraso hibridoa.

"Errusiak planteatzen dituen arriskuak agerikoak dira, eta atsedenik gabe lan egiten dugu gure biztanleria babesteko prest gaudela bermatzeko. Errusiak uste badu mehatxuek zatitu egingo gaituztela, edo Ukrainari laguntzeko asmoa kenduko digutela, oker dago. Gure batasuna hautsezina da. Ukrainari ematen diogun babesa irmoa da", azpimarratu du politikari holandarrak. 

Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Europar Batasuna Errusia-Ukraina gerra Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X