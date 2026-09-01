UHOLDEAK NEPALEN
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Mila lagun baino gehiago hil dira Nepalen uholdeen ondorioz, eta 3900 pertsona desagertu dira

21.000 agente baino gehiago ari dira bilaketa eta erreskate lanetan, eta 11.814 pertsona erreskatatzea lortu dute, 253 atzerritar barne.

GYIRONG, Sept. 1, 2026 -- Rescuers conduct search and rescue operations at the mudslide-hit area in Gyirong County, southwest China's Xizang Autonomous Region, Sept. 1, 2026. Despite difficulties such as high-altitude terrain, steep valleys and volatile weather, the rescue forces have been working around the clock to search for survivors, repair roads, set up communication base stations and restore power lines.,Image: 1129864440, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Jigme Dorje / Xinhua News / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Jigme Dorje / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto 01/9/2026
Uholdeek kaltetutako eremuetan bilaketa- eta erreskate-lanekin jarraitzen dute. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nepaleko agintariek mila hildakotik gora zenbatu dituzte astearte honetan, joan den astean izandako uholde handien ondorioz. Aldi berean, desagertutakoen kopurua 3.900 ingurura jaitsi dute, eta horien artean 583 atzerritar daude.

Nepaleko Hondamendi Arriskua Murrizteko eta Kudeatzeko Agintaritza Nazionalak dio orain arte 1.003 gorpu berreskuratu direla, 321 Chitwanen, 216 Nawalparasi ekialdean eta 170 Nawalparasi mendebaldean.

Era berean, zehaztu du 3.916 pertsona desagertuta daudela oraindik, horien artean uholdeak kaltetutako zentral hidroelektriko baten 639 langile. Kopuru hori astelehenean erakunde berak zabaldutako balantzearen azpitik dago; izan ere, desagertuen kopurua 2.502tik 4.247ra igo zuen 24 ordu baino gutxiagoan.

Erreskate-lanak

Bestalde, larrialdi zerbitzuek 11.814 pertsona erreskatatzea lortu dute, tartean 253 atzerritar.

Erakundeak 279 zauritu zenbatu ditu, eta horietatik 168k alta jaso dute dagoeneko. Bien bitartean, 21.000 agente baino gehiago ari dira bilaketa- eta erreskate-lanetan, eta lan horietan laguntza humanitarioa banatzen ari zaie kaltetutako pertsona batzuei.

Kopuru horiei Txinako lurraldean izandako gutxienez 16 hildako eta 550 bat desagertu gehitu behar zaizkie —horien artean 261 atzerritar—, Asiako herrialdeko agintariek jakinarazi dutenez. Halaber, hiru gorpu berreskuratu dituzte Indian.

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