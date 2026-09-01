Mila lagun baino gehiago hil dira Nepalen uholdeen ondorioz, eta 3900 pertsona desagertu dira
21.000 agente baino gehiago ari dira bilaketa eta erreskate lanetan, eta 11.814 pertsona erreskatatzea lortu dute, 253 atzerritar barne.
Nepaleko agintariek mila hildakotik gora zenbatu dituzte astearte honetan, joan den astean izandako uholde handien ondorioz. Aldi berean, desagertutakoen kopurua 3.900 ingurura jaitsi dute, eta horien artean 583 atzerritar daude.
Nepaleko Hondamendi Arriskua Murrizteko eta Kudeatzeko Agintaritza Nazionalak dio orain arte 1.003 gorpu berreskuratu direla, 321 Chitwanen, 216 Nawalparasi ekialdean eta 170 Nawalparasi mendebaldean.
Era berean, zehaztu du 3.916 pertsona desagertuta daudela oraindik, horien artean uholdeak kaltetutako zentral hidroelektriko baten 639 langile. Kopuru hori astelehenean erakunde berak zabaldutako balantzearen azpitik dago; izan ere, desagertuen kopurua 2.502tik 4.247ra igo zuen 24 ordu baino gutxiagoan.
Erreskate-lanak
Bestalde, larrialdi zerbitzuek 11.814 pertsona erreskatatzea lortu dute, tartean 253 atzerritar.
Erakundeak 279 zauritu zenbatu ditu, eta horietatik 168k alta jaso dute dagoeneko. Bien bitartean, 21.000 agente baino gehiago ari dira bilaketa- eta erreskate-lanetan, eta lan horietan laguntza humanitarioa banatzen ari zaie kaltetutako pertsona batzuei.
Kopuru horiei Txinako lurraldean izandako gutxienez 16 hildako eta 550 bat desagertu gehitu behar zaizkie —horien artean 261 atzerritar—, Asiako herrialdeko agintariek jakinarazi dutenez. Halaber, hiru gorpu berreskuratu dituzte Indian.
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