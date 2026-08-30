Gutxienez zazpi pertsona hil dira Zipren ferry bat hondoratuta
Ontziak 259 bidaiari eta tripulazioko zortzi kide zeramatzan, eta Kireniako portutik abiatu eta gutxira irauli da, kostaldetik bi kilometro ingurura. Erreskate taldeak desagertuta dauden 23 lagun bilatzen ari dira.
Gutxienez zazpi pertsona hil dira eta 172 erreskatatu dituzte Zipre iparraldeko kostaldean, Kirenia herritik gertu, ferry bat hondoratu ostean. Itsasontzian 267 pertsona zihoazen.
Unal Ustel Zipreko lehen ministroak eman du jakitera sei hildako daudela eta erreskaterako "baliabide guztiak" mobilizatu dituztela. Gainera, ezbeharra kudeatzeko talde bat antolatu dute, Ustel bera buru duena. Lehen neurri gisa agindu du bilaketa eta erreskate lanek etenik gabe jarrai dezatela, Turkiako zein Zipreko hedabideek zabaldu dutenez.
"Gure lehentasuna bizitzak salbatzea da. Estatuko erakunde guztiak, gure segurtasun indarrak, osasun langileak eta bilaketa eta erreskate taldeak koordinatuta daude. Beharrezko baliabide guztiak mobilizatu dituzte", nabarmendu du lehen ministroak.
Krisia kudeatzeko taldeko partaide dira, halaber, Garraio, Osasun, Barne, Finantza eta Nekazaritza ministroak eta Turkiako eta Zipreko Bake Indarren komandanteak, Segurtasun Indarren komandanteak, Poliziaren zuzendari nagusiak eta Defentsa Zibilaren Erakundearen zuzendariak.
Bitartean, Murat Senkul Kireniako alkateak ohartarazi du "egoera oso larria" dela.
Ontziak 259 bidaiari eta tripulazioko zortzi kide zeramatzan, eta Kireniako portutik abiatu eta gutxira irauli da, kostaldetik bi kilometrora.
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