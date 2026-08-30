Islandiak uko egin dio Europar Batasunean sartzeko prozesua abiatzeari
Botoen % 90 zenbatuta, ezezkoa (% 52,5) nagusitu da baiezkoak (% 47,5) baino boto gehiago jaso baititu. Bozketa estua izan da, ordea, eta baiezkoa joan da aurretik luzaroan.
Islandiak ezezkoa eman dio erreferendumean Europar Batasunean (EB) sartzeko negoziazioei berrekiteari, 5 puntuko aldearekin (% 52,5 eta % 47,5), botoen % 90 inguru zenbatuta eta behin betiko emaitzaren faltan.
Bruselarekin elkarrizketei berriro ekitearen aldekoek aurrea hartu dute zenbaketaren tarte luze batean, baina joera aldatu egin da azken orduetan, eta Islandia banatzen duten sei barrutietako bostetako botoak kontuan hartuta, ezezkoa gailendu da.
Azken asteko galdeketek berdinketa iragarri zuten edo baiezkoari abantaila txiki bat eman zioten, bezperan zabaldutako bi inkestek beste emaitza bat aurreikusi arren.
Islandiak 2009an eskatu zuen EBn sartzea, herrialdea gogor astindu zuen krisi ekonomikoaren erdian, baina lau urte geroago, geldiarazi egin zuten prozesua, barne zatiketengatik, euroaren krisiarengatik eta Icesave bankuaren porrotaren ondorioz atzerriko aurreztaileei eman beharreko kalte-ordainengatik EBko hainbat herrialderekin izandako gatazkengatik.
Kristrun Frostadottir sozialdemokrata buru duen hiruko gobernuak (2024tik agintean) erreferendum bat deitzea adostu zuen, bere garaian halakorik ez zela egin argudiatuta.
Subiranotasun nazionala, baliabide naturalen kontrola (bereziki, arrantza) eta bizitzaren garestitzea egon dira eztabaidaren erdian, baita Donald Trump AEBko presidentearen mehatxua ere, Groenlandia bere egiteko erakutsi duen asmoagatik.
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