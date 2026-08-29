EITB, Nepalgo uholdeen zero gunean
Olatz Urkia EITBren Asiako korrespontsala Nepalgo hondamendiaren 0 gunera iritsi da, Bidurrera, lokatz eta arroka geruza handi batez estalitako hirira. Bertan jarri dute erreskate gunean eta bertan ari dira pilatzen desagertuen senideak, informazio bila.
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Zerk eragin ditu bat-bateko uholdeak Nepalen eta Tibeten?
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Ratko Mladic, Bosniako Srebrenicako genozidioagatik zigortutako jeneral ohia
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Ratko Mladic hil da, "Bosniako harakina" ezizenez ezaguna eta gizateriaren aurkako krimenengatik kondenatua
Hamar kargu egotzi zizkioten, tartean Srebrenicako genozidioarena, eta biziarteko kartzela zigorra ezarri zioten. Kartzela zigorra betetzen ari zela, buruko hainbat isuri izan zituen. Hori dela eta, bere familiak Serbian tratamendua jaso ahal izateko eskatu zion auzitegiari.
Gutxienez 180 lagun hil eta ia 1.400 falta dira Nepalen eta Tibeten, uholde handi baten ondorioz
Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak jakinarazi duenez, gutxienez lau espainiar daude lokalizatu gabe.