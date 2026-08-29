UHOLDEAK
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EITB, Nepalgo uholdeen zero gunean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Olatz Urkia EITBren Asiako korrespontsala Nepalgo hondamendiaren 0 gunera iritsi da, Bidurrera, lokatz eta arroka geruza handi batez estalitako hirira. Bertan jarri dute erreskate gunean eta bertan ari dira pilatzen desagertuen senideak, informazio bila. 

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