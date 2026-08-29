Galdeketa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EBn sartzeko prozesua berriro abiatu edo ez erabakiko du Islandiak

Erreferendum hori lehen urratsa izango litzateke Reykjavikek eta Bruselak balizko akordio bat lortu ondoren beste herri-kontsulta bat egin ahal izateko.

(Foto de ARCHIVO) July 29, 2015 - Reykjavik, Iceland - The national flag of Iceland is blue as the sky with a snow-white cross, and a fiery-red cross inside the white cross. Iceland has become a favorite tourist destination. Europa Press/Contacto/Arnold Drapkin 29/7/2015

Ia 400000 islandiar daude deituta hautestontzietara. Argazkia: Eurpa Press.

EITB

Azken eguneratzea

Islandiak Europar Batasunean (EB) sartzeko negoziazioei berriro ekingo dien ala ez erabakitzeko galdeketa egingo du larunbat honetan. Inkestek ez dute emaitza garbirik iragartzen, nahiz eta baiezkoari abantaila txiki bat eman. Ia 400.000 herritarrek dute botoa emateko aukera.

Erreferendum hori herri-kontsulta berri bat hartuko lukeen prozesu baten lehen urratsa izango litzateke, Reykjavikek eta Bruselak balizko akordio bat lortu ondoren. Akordio berriak historikoki EBn sartzearen aurka Islandian egon diren errezeloak gainditu beharko lituzke, nahiz eta 1994tik Europako Esparru Ekonomikoaren (EEE) parte izan.

Inkesten arabera, elkarrizketekin jarraitzearen aldekoak gehiengo txiki bat dira. Elkarrizketak abiatzearen aurka agertu direnak erabakiak arrantza-sektorean izango lukeen eragina erabiltzen dute argudio gisa. Herrialdeko ekonomiaren % 40 da arrantza.

2010ean hasi zituzten lehen elkarrizketak, eta hiru urte geroago bertan behera utzi zituen Islandiak arrantzan izan zezakeen eraginarengatik. Europar Batasunean sartzeak arrantzaren sektorearen kontrolaren zati bat Bruselaren esku uztea ekar dezakeela ohartarazi du kanpainan Gudrun Hafsteinsdóttirrek, Islandiako oposizioko buruak.

Kristrun Frostadóttir lehen ministroak eta, batez ere, Dadi Már Kristófersson Ekonomia ministro liberalak, erreferendumaren bultzatzaileak, Europarekiko atxikimendua defendatu dute. Lehenik eta behin, herritarrei azaldu diete Bruselatik arrantza-sektorean kontzesio nabarmenak lor ditzaketela, eta, ondoren, euroa hartzeak Islandiako enpresentzat eta, oro har, Islandiako herritarrentzat onurak ekarriko lituzkeela.

Biek, gainera, Eskandinaviako herrialdea duela 20 urte baino indartsuago ikusten dute, orduan krisi ekonomikoak gogor astindu baitzuen Islandia.

Bruselak hasiera-hasieratik ospatu du Islandia Europako blokean sartzeko aukera, eta, atxikitze prozesu azkarra iragarri du.  

Islandia Europar Batasuna Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X