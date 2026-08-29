EBn sartzeko prozesua berriro abiatu edo ez erabakiko du Islandiak
Erreferendum hori lehen urratsa izango litzateke Reykjavikek eta Bruselak balizko akordio bat lortu ondoren beste herri-kontsulta bat egin ahal izateko.
Islandiak Europar Batasunean (EB) sartzeko negoziazioei berriro ekingo dien ala ez erabakitzeko galdeketa egingo du larunbat honetan. Inkestek ez dute emaitza garbirik iragartzen, nahiz eta baiezkoari abantaila txiki bat eman. Ia 400.000 herritarrek dute botoa emateko aukera.
Erreferendum hori herri-kontsulta berri bat hartuko lukeen prozesu baten lehen urratsa izango litzateke, Reykjavikek eta Bruselak balizko akordio bat lortu ondoren. Akordio berriak historikoki EBn sartzearen aurka Islandian egon diren errezeloak gainditu beharko lituzke, nahiz eta 1994tik Europako Esparru Ekonomikoaren (EEE) parte izan.
Inkesten arabera, elkarrizketekin jarraitzearen aldekoak gehiengo txiki bat dira. Elkarrizketak abiatzearen aurka agertu direnak erabakiak arrantza-sektorean izango lukeen eragina erabiltzen dute argudio gisa. Herrialdeko ekonomiaren % 40 da arrantza.
2010ean hasi zituzten lehen elkarrizketak, eta hiru urte geroago bertan behera utzi zituen Islandiak arrantzan izan zezakeen eraginarengatik. Europar Batasunean sartzeak arrantzaren sektorearen kontrolaren zati bat Bruselaren esku uztea ekar dezakeela ohartarazi du kanpainan Gudrun Hafsteinsdóttirrek, Islandiako oposizioko buruak.
Kristrun Frostadóttir lehen ministroak eta, batez ere, Dadi Már Kristófersson Ekonomia ministro liberalak, erreferendumaren bultzatzaileak, Europarekiko atxikimendua defendatu dute. Lehenik eta behin, herritarrei azaldu diete Bruselatik arrantza-sektorean kontzesio nabarmenak lor ditzaketela, eta, ondoren, euroa hartzeak Islandiako enpresentzat eta, oro har, Islandiako herritarrentzat onurak ekarriko lituzkeela.
Biek, gainera, Eskandinaviako herrialdea duela 20 urte baino indartsuago ikusten dute, orduan krisi ekonomikoak gogor astindu baitzuen Islandia.
Bruselak hasiera-hasieratik ospatu du Islandia Europako blokean sartzeko aukera, eta, atxikitze prozesu azkarra iragarri du.
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