Ratko Mladic hil da, "Bosniako harakina" ezizenez ezaguna eta gizateriaren aurkako krimenengatik kondenatua
Hamar kargu egotzi zizkioten, tartean Srebrenicako genozidioarena, eta biziarteko kartzela zigorra ezarri zioten. Kartzela zigorra betetzen ari zela, buruko hainbat isuri izan zituen. Hori dela eta, bere familiak Serbian tratamendua jaso ahal izateko eskatu zion auzitegiari.
Ratko Mladic serbiar-bosniar komandante ohia, Bosniako harakina ezizenez ezaguna eta Bosniako gatazka armatuan (1992-1995) egindako gerra eta gizateriaren aurkako krimenengatik 2017ko azaroan zigortu zuten gizona, hil egin da, gaur, osteguna, 84 urte zituela, Haga hiriko (Herbehereak) kartzelan.
Jugoslavia Ohirako Nazioarteko Zigor Auzitegiak biziarteko kartzela zigorra ezarri zion Mladici, hamar karguren erruduntzat jo baitzuen, tartean Srebrenicako genozidioarena. Buruko hainbat isuri izan ditu urteotan espetxean zela.
Familiak auzitegiari eskatua zion tratamendua Serbian jasotzeko baimena eman ziezaiola; Aleksandar Vucic Serbiako presidenteak ere berriki egina zuen eskaera.
Azkenean, ordea, espetxean hil da, Lidija Pavicevic Serbiako Giza Eskubideen eta Gutxiengoen Ministerioko estatu idazkariak Srna albiste agentziari jakinarazi dionez.
Serbiako eta Bosnia-Herzegovinako hedabideek familiako iturriak aipatuz zabaldu duten informazioaren arabera, gaixotasun luze baten ondoren hil da.
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