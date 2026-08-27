CRÍMENES DE GUERRA
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Muere Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado por crímenes de lesa humanidad

Condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica, había sufrido varios derrames cerebrales mientras se encontraba entre rejas y su familia había solicitado al tribunal que pudiera recibir tratamiento en Serbia.
The Hague (Netherlands), 27/08/2026.- (FILE) - Ratko Mladic prior to the pronouncement of the Appeal Judgment at the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) in The Hague, The Netherlands, 08 June 2021 (reissued 27 August 2026). Former Serbian general Ratko Mladic who was convicted of war crimes by the ICTY in 2017 died on 27 August 2026 at the age of 84. (Países Bajos; Holanda, La Haya) EFE/EPA/JERRY LAMPEN
El excomandante serbobosnio Ratko Mladic. Foto: EFE

EITB

Última actualización

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido popularmente como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1992-1995), ha muerto este jueves a los 84 años en una cárcel de La Haya.

Mladic, condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica, había sufrido varios derrames cerebrales mientras se encontraba entre rejas.

Su familia había solicitado al tribunal que pudiera recibir tratamiento en Serbia, una petición también elevada recientemente por el presidente serbio, Aleksandar Vucic, si bien finalmente Mladlic ha fallecido este jueves, según ha recogido la cadena de televisión pública serbia, RTS.

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