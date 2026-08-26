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Meta acuerda pagar hasta 16 680 millones para evitar el juicio por adicción a las redes

El gigante de las redes sociales, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de 13 a 17 años) y menores de 13 años.
MENLO PARK (United States), 18/11/2025.- Cars drive past Meta signage at the company's headquarters campus in Menlo Park, California, USA, 18 November 2025. In a major win for tech giant Meta, US District Court Judge James E. Boasberg ruled Meta did not violate antitrust law in its acquisitions of Instagram and WhatsApp. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sareekiko mendekotasunari lotutako epaiketa saihesteko ia 17.000 milioi dolar ordaintzea onartu du Metak

Agencias | EITB

Última actualización

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha acordado pagar un máximo de 16 680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre los peligros de sus plataformas.

También la culpaban de ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes y de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

El acuerdo hecho público evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba las reclamaciones de 29 estados.

Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad.

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de 13 a 17 años) y menores de 13 años.

Entre estas medidas está: la verificación de edad y eliminar cuentas de menores de 13 años; el bloqueo por defecto las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche; un límite de uso diario por defecto de 2 horas; y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

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